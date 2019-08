Nuovi strumenti di finanziamento europeo per le imprese che sviluppano nuove tecnologie

L’UE finanzia progetti legati allo sviluppo di tecnologie completamente nuove, guidate da una ricerca scientifica innovativa, tramite due nuovi schemi di finanziamento che andranno a sostituire lo Sme instrument.

Nella nuova programmazione per la ricerca e l’innovazione post 2020 diventeranno operativi l’EIC Pathfinder e l’EIC Accelerator, due schemi di finanziamento (attualmente operativi come progetti pilota) che andranno ad assorbire lo strumento per le piccole e medie imprese (Sme Instrument).

Il progetto pilota EIC (Enhanced European Innovation Council) mira a sostenere innovatori di alto livello, start-up, piccole imprese e ricercatori con idee brillanti radicalmente diverse da prodotti, servizi o modelli aziendali esistenti, altamente rischiosi e potenzialmente in grado di scalare a livello internazionale.



Il progetto pilota EIC è costituito da due nuovi schemi:

- EIC Pathfinder, che comprende FET-Open e FET-Proactive

- EIC Accelerator, basato sullo strumento SME Instument



Il programma di lavoro contiene tre novità principali:

- strumenti di finanziamento riformati e semplificati

- approccio alla gestione più flessibile e proattivo (necessario per progetti ad alto rischio e tecnologie e mercati in rapida evoluzione)

- governance riveduta sotto forma di un comitato consultivo composto da esperti di alto livello provenienti da tutta la comunità europea dell’innovazione



Un importo complessivo di circa 3 miliardi di euro sarà fornito per il periodo 2018-2020 per finanziare gli innovatori più talentuosi e aiutare le loro aziende a crescere ed espandersi oltre i confini europei.

Il pilota EIC avanzato è in grado di supportare:

- idee provenienti da qualsiasi area della tecnologia o del settore aziendale, comprese nuove combinazioni di tecnologie e modelli di business

- tutte le fasi dalla fattibilità allo sviluppo fino all’ampliamento

- innovatori di tutti gli Stati membri dell’UE, di altri paesi associati al programma Horizon 2020 dell’UE e agli innovatori di tutte le parti del mondo che stabiliscono le loro attività in Europa



EIC Pathfinder Pilot



L’EIC Pathfinder Pilot comprende FET-Open e FET-Proactive e offre sovvenzioni fino a 4 milioni di euro per promuovere la ricerca e l’innovazione collaborativa e interdisciplinare su tecnologie future ispirate alla scienza e radicalmente nuove. Queste sovvenzioni sono destinate a consorzi di almeno 3 entità di 3 diversi Stati membri e paesi associati. Lo schema presenta “chiamate mirate” basate su argomenti o sfide identificati nel programma di lavoro insieme a un invito aperto a presentare proposte. Questi topic includono: Intelligenza artificiale, dispositivi e materiali autonomi impiantabili, generazione di energia a zero emissioni per la completa decarbonizzazione. Il pilota EIC Pathfinder ha un budget totale di circa 660 milioni di euro per il 2019-2020.



EIC Accelerator Pilot



EIC Accelerator Pilot si basa sulla Fase II dello Sme Instrument e supporta imprese innovative e di piccole e medie dimensioni ad alto rischio disposte a sviluppare e commercializzare nuovi prodotti, servizi e modelli di business che potrebbero guidare la crescita economica e plasmare nuovi mercati o “distruggere” quelli esistenti in Europa e nel mondo. Il pilota EIC Accelerator ha un budget totale di oltre 1,3 miliardi di euro per il 2019-2020.



I progetti, per entrambi gli strumenti, sono presentati da partenariati composti da almeno 3 soggetti localizzati in 3 paesi Ue diversi.

Trattandosi di ricerca, il contributo potrà arrivare a coprire il 100% degli investimenti ammessi, per spese che possono riguardare ad esempio il costo del personale dedicato al progetto, le consulenze esterne, il costo dei macchinari, le materie prime utilizzate per i test, le prove progettuali e le spese generali.