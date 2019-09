Nuovo corso GRATUITO volto al conseguimento della qualifica professionale per “operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed agronomici del vigneto ad uva da tavola e da vino”

La Omniapro S.r.l. sta avviando, presso la sede di Locorotondo (BA), un nuovo corso di formazione interamente finanziato con le risorse del P.O. Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VIII, Avviso 05/FSE/2018 e ammesso a finanziamento con D.D. 638 del 06/06/2019.

"Il Programma Operativo Regionale PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 riporta tra i suoi obiettivi strategici l’avvicinamento fra l’offerta formativa pubblica e le esigenze di qualificazione che vengono espresse dai comparti più dinamici ed innovativi delle imprese e del mercato del lavoro regionale."

Questo è quanto affermato da Angela Leone, Amministratore Unico dell'Organismo di formazione Omniapro, che prosegue la sua intervista sostenendo che "Questa strategia si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione attraverso adeguate misure di politica attiva, che comprendano la formazione professionale, che siano rivolte in modo particolare ai settori economici che offrono maggiori prospettive di crescita nel territorio regionale.

Questo, pertanto, è l'obiettivo del nuovo corso di formazione in partenza a Locorotondo (BA) progettato e organizzato dall'Organismo di formazione Omniapro S.r.l. a valere sulle risorse dell'Avviso 05/FSE/2018."



Il Direttore del corso Mariangela Tafuri e la Responsabile dell'Orientamento Ornella Cirilli ritengono che la frequenza al corso permetterà ai partecipanti di acquisire le tecniche per provvedere a tutte le operazioni relative alla lavorazione e alla fertilizzazione dei terreni, alle semine, ai trattamenti fitosanitari, alle potature, alla raccolta e a tutte le altre lavorazioni agronomiche e di coltivazione delle produzioni vitivinicole.

Il percorso si prefigge di trasmettere all'allievo l'evoluzione del gusto e della cultura eno-gastronomica.

Saranno fornite nozioni sul Wine Branding, sui mercati internazionali e strategie commerciali, sul marketing del Vino e comunicazione, sul packaging del vino.

Particolare attenzione sarà rivolta al metodo biologico in viticoltura, alla vinificazione biotica e biodinamica.



La durata del corso è di 900 ore così suddiviso:

n. 384 ore aula teoria/pratica

n. 18 ore visita guidata

n. 48 ore di project work

n. 450 ore di stage presso le aziende partner.

Le lezioni avranno inizio il 14/10/2019, salvo diversa comunicazione



Possono partecipare disoccupati o inattivi, fino ai 35 anni d’età non compiuti, residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia, che abbiano assolto al Diritto-Dovere all’istruzione e alla formazione o ne siano stati prosciolti.



Al termine del corso, previo superamento delle prove finali, saranno rilasciati i seguenti attestati:

• Attestato di Qualifica Professionale 3^ Livello EQF;

• HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point);

• Attestato di formazione/informazione generale e rischi specifici secondo D.L. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni.



Sarà riconosciuta un’indennità di frequenza pari a € 1,20 per ogni ora di presenza.



Per informazioni, contattare la responsabile della segreteria organizzativa Valeria Cirilli al numero 080/5611427 oppure 080/8095492 o inviare una mail all'indirizzo avviso5@omniapro.it