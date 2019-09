Nuovo sito e nuova immagine per Bottega Orafa Pisa

Chiedi la luna

Bottega Orafa è un laboratorio orafo con sede a Pisa che produce gioielli artigianali di alta qualità dal 1993: un atelier creativo in cui si disegnano e realizzano prodotti unici.



A Settembre 2019 Bottega Orafa Pisa è uscita con una nuova immagine, un nuovo piano di comunicazione all’interno del quale è stato lanciato anche il nuovo sito e rilanciati i canali social con una nuova gestione.



Il piano marketing, la nuova immagine coordinata e la gestione della comunicazione sono stati affidati a NOMINA, digital agency di Pisa.



La realizzazione del nuovo sito Web e la gestione della parte tecnica sono affidati invece alla storica Web Agency di Pisa PuntoWeb.Net.



Sul nuovo sito Web www.bottegaorafapisa.it è possibilie trovare informazioni sui metodi di lavorazione, la storia, una vasta gamma di esempi di realizzazioni artigianali di Bottega Orafa ed un blog molto utili per avere consigli ed informazioni sul vasto mondo dei gioielli, dei diamanti, con curiosità e molto altro di utile per l’appassionato del settore.



Bottega Orafa la trovi in via Tosco Romagnola, 2041 - Località Navacchio, Cascina (PISA).

Tel: 050775282 - Email: info@bottegaorafapisa.it