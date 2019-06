Nuovo Studio Maxillo Facciale a Roma del Dott. Ventucci

Nel quartiere Eur, nella centralissima Viale Europa. Il Dott. Ventucci con il suo studio specializzato in Medicina Estetica del volto e Chirurgia Estetica

Maxillo Facciale Roma Dr. Enzo Ventucci

L’importanza di avere un studio medico di fiducia è fondamentale, soprattutto quando parliamo di Maxillo Facciale.



Nello studio del Dr. Enzo Ventucci, in Viale Europa, potrete trovare le risposta alle vostre patologie.



I trattamenti che troverete nel nostro studio Maxillo a Roma sono:



Medicina Estetica del Volto

Filler di Acido Ialuronico

Tossina Botulinica

Biorivitalizzazione

Biostimolazione

Peeling Chimici

Fili Biostimolanti

Fili di Trazione

Chirurgia Estetica del Volto

Blefaroplastica

Lifting Medio Facciale

Otoplastica

Rinoplastica

Chirurgia Maxillo Facciale

Neoformazioni del Cavo Orale

Malattie delle Ghiandole Salivari

Patologie dei Seni e Cavità Paranasali

Traumatologia Facciale

Chirurgia delle Malformazioni del Volto – Chirurgia Ortognatica

Il Dr. Enzo Ventucci è laureato con Lode in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, specializzato con



Lode in Chirurgia Maxillo- Facciale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.



Dottorato di Ricerca in “Chirurgia Maxillo-Facciale” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.



Master Universitario di II livello in Medicina Estetica presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”



Master Universitario di II livello in Chirurgia Estetica Facciale presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”



Dirigente medico Presso l’UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale del Policlinico Universitario di Roma “Tor Vergata”



Docente al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia

dell’Università degli Studi di Roma di Tor Vergata



Corso Semestrale della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.



“Chirurgia Estetica Maxillo-Facciale” Curso pratico de disecciòn anatomica, regiòn facial.



Barcellona, Universitat Autonoma de Barcelona y Servicio de Cirugia Plastica y Estètica Physicians

Training Program for Operation Smile –Eastern Virginia Medical School

Autore di pubblicazioni scientifiche Nazionali ed Internazionali;



Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi e convegni. Svolge attività Libero Professionale principalmente a Roma.