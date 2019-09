Nutrix Più dona 100.000 pasti omaggio ai cani abbandonati

L’azienda ha scelto di lanciare il progetto di donazione in collaborazione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, l’ENPA e la Fondazione Elisabetta Franchi Onlus, per celebrare il proprio 65° anniversario dalla fondazione.

Per celebrare il 65esimo anno di attività, Nutrix Più, azienda marchigiana leader nel settore dell’alimentazione naturale per cani e gatti, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione alle donazioni, attraverso l’elargizione di 100.000 PASTI OMAGGIO, completi e di qualità, ai cani più bisognosi e a quelli in attesa di famiglia.



L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), e la Fondazione Elisabetta Franchi Onlus, fondata dalla famosa designer di moda per la difesa dei diritti degli animali.



Il progetto nasce dall’esigenza concreta di provvedere al sostentamento di cani abbandonati o randagi che ogni anno vengono accolti dalle strutture delle tre associazioni presenti in Italia. Garantire una sana alimentazione rappresenta un aspetto fondamentale per assicurare loro un futuro. Una parte dei pasti omaggio sarà inoltre devoluta anche ai canili e rifugi con cui Nutrix Più collabora da anni.



“Quest’anno festeggiamo il 65esimo anniversario dalla nostra fondazione, un traguardo importante che abbiamo voluto celebrare con questo grande progetto di donazioni – afferma Claudio Cristalli, amministratore della Nutrix Più – Per noi è un orgoglio collaborare con tre associazioni così importanti, che come noi mettono al primo posto la tutela degli animali e dei loro diritti. Siamo certi che questa iniziativa potrà essere da esempio e da stimolo a sostenere le donazioni e a suggerire a ciascuno come contribuire nel modo migliore”.



Nutrix Più donerà 100.000 pasti omaggio ai canili più bisognosi tramite le 3 Associazioni coinvolte: ENPA, Lega Nazionale Difesa del Cane e Fondazione Elisabetta Franchi Onlus.

Chiunque acquisterà i prodotti Nutrix Più contrassegnati col bollino “100.000 Pasti Omaggio” contribuirà direttamente e fattivamente al progetto, donando senza nessun costo aggiuntivo per il cliente 1 pasto per ogni chilo di mangime acquistato: con le confezioni da 10/15 Kg si contribuisce a donare 10 pasti omaggio, con le confezioni da 2/4 kg si contribuisce con 2-4 pasti omaggio.

I prodotti legati all’iniziativa possono essere acquistati sia nei negozi specializzati che nello shop online www.nutrixpiu.it.



“Da tantissimi anni aiutiamo i canili e le associazioni di volontari che si occupano dei cani abbandonati – prosegue Eliana Cristalli – Già subito dopo il terremoto che nel 2016 ha colpito la nostra regione ci siamo attivati per sostenere i canili e le associazioni della zona del ‘cratere’ sismico, che versavano in gravi difficoltà, con la donazione di un elevato numero di pasti omaggio, garantendo il nostro sostegno, nonostante i gravissimi danni subiti anche noi alle strutture del nostro stabilimento. Questa campagna si unisce ad altri progetti che da anni sosteniamo a favore dei Cani e Gatti meno fortunati”.



Nutrix Più nasce nel 1954 a Castelraimondo (MC) ad opera del Dr. Armelio Cristalli, veterinario dedito all’alimentazione animale che decise di applicare la scienza della nutrizione al settore cinofilo e sviluppò il primo alimento per cani completo e naturale. La produzione di mangime per cani, iniziata più per passione che per calcolo economico, è diventata dal 1973 l’obbiettivo principale dello sviluppo aziendale e solo dopo oltre 8 anni di ricerche e lo sviluppo di numerosi impianti sperimentali, Nutrix Più ha raggiunto il moderno procedimento industriale che permette oggi di utilizzare al massimo i progressi della scienza e della tecnica.

Le acquisite capacità tecnologiche, unite alle conoscenze in campo nutrizionale hanno consentito negli anni ‘90 alla Nutrix Più di essere l’azienda con il prodotto più venduto nel mercato italiano. Alcuni prodotti, come l’ALTA ENERGIA PER CANI DA LAVORO, hanno fatto la storia della cinofilia professionale italiana ed ancora oggi la Nutrix Più è l’unico produttore in Europa di un alimento specifico per le FATTRICI IN GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO.

Da sempre l’azienda si contraddistingue per una filosofia votata all’alimentazione naturale: materie prime provenienti dall’Italia, controllate e certificate, zero conservanti, zero aromi artificiali e zero coloranti. Ogni prodotto viene sperimentato per lunghi anni prima di essere messo in commercio, garantendo al consumatore l’ottimale copertura dei fabbisogni nutrizionali dei soggetti ai quali è destinato.

Nutrix Più è attenta al rispetto dell’Ambiente: lo stabilimento utilizza fonti di energia ecosostenibili. Ma ancor di più è attenta al contenimento dei prezzi: i prodotti si caratterizzano infatti per una qualità ai vertici del mercato europeo ma ad un costo moderato. www.nutrixpiu.it.