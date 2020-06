O bag sostiene la sanità italiana

Un gesto di solidarietà e un'occasione preziosa per la battaglia contro COVID-19.

In questo particolare e difficile momento, O bag si fa promotore di un'iniziativa benefica a sostegno della Sanità in Veneto: una raccolta fondi per l'acquisto di strutture e tecnologie da destinare ai reparti di Anestesia e Rianimazione e di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Dolo (VE).



Accedendo alla campagna dal sito www.obag.it o dalla piattaforma digitale GofundMe, sarà possibile fare una donazione volontaria e al termine dell'operazione O bag devolverà l’intera somma direttamente alla Struttura Ospedaliera al fine di raggiungere gli obiettivi.



A supporto di questa iniziativa, O bag donerà l'intero ricavato dalla vendita online e in store della nuova mascherina O bag breath dal messaggio di speranza “UN RESPIRO PER LA VITA”. La mascherina in tessuto è realizzata in Italia all'interno della stessa filiera produttiva di O bag ed è conforme alle indicazioni dell’Art.16, comma 2 del D.L. 18/03/2020.



Un gesto di solidarietà e un'occasione preziosa per la battaglia contro COVID-19.