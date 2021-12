O bag vince il primo premio per la categoria effetti speciali e animazione ai 53° Key Award

A Milano si sono svolti i 53° Key Award e O bag ha vinto il primo premio per la categoria Effetti speciali e animazione selezionato tra oltre 11.000 video con lo spot per il lancio della icon bag 2021 O bag unique.

La borsa O bag unique nasce dalla fusione materica di scocca e manici: un compound termoplastico all'avanguardia prodotto da uno stampo in pressofusione per creare ogni volta un pezzo unico pronto all'acquisto.



A settembre lo spot è stato oggetto di un'importante campagna di comunicazione visibile sulle reti Sky (TV8 e Cielo), oltre che su amazon e sulla piattaforma Twitch.



Il concept nato dal direttore creativo di O bag Federico Batelli e dal dipartimento creativo di O bag, è stato realizzato interamente da KF ADV - dalla realizzazione del 3D al sound design.



Il target di pubblico per O bag unique è giovane e attento ai trend, per il quale il linguaggio non poteva che essere innovativo realizzato attraverso un ambiente metafisico, astratto, quasi surreale. Il mood risulta divertente e creativo e comunica con efficacia la varietà di gamma colore e la leggerezza del prodotto.



Tania Grigolo, Head of Marketing & Online Business di O bag, ha aggiunto: “Ci rivolgiamo a una donna contemporanea con una forma che mixa una dimensione maxi adatta a contenere tutto il suo mondo con una ricercata leggerezza e un materiale all'avanguardia. Lo spot interpreta perfettamente questa idea di innovazione. Zero parole, grande ritmo ed effetto wow".



“Questo è il risultato che si ottiene quando passione, innovazione e una visione sul futuro si uniscono per creare nuovi progetti. Questo video è il primo passo verso una comunicazione sempre più digitale e all’avanguardia che O bag ha deciso di adottare per strizzare l’occhio alle nuove generazioni.”

Michele Zanella



Sempre con la preziosa collaborazione dell’agenzia vicentina - per questo Natale O bag farà uscire un nuovo video.

Seguite la Christmas adventure di O bag sui canali social del brand e non solo.



O bag unique



nella foto: Michele Zanella e Federico Batelli