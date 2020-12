Obiettivo Detox nel segno del Bergamotto

Capovaticano Resort Thalasso & Spa - MGallery by Sofitel e Bergamia Thalasso Spa lancia il pacchetto Detox al profumo di Bergamotto

Quotidianamente veniamo sottoposti a sostanze che in maniera più o meno evidente introducono tossine all’interno del nostro corpo. Il processo naturale della disintossicazione, che trasforma ed elimina parte delle sostanze nocive attraverso funzioni fisiologiche, può venire coadiuvato grazie ad una dieta sana e al sottoporsi a trattamenti specifici.



Alla Bergamia Thalasso Spa il pacchetto Detox ha il profumo del Bergamotto, l’agrume simbolo della Calabria, da cui prende il nome.

Il Pacchetto Obiettivo Detox proposto dalla Spa manager Laura De Carlo prevede in una prima fase una vera e propria esperienza benessere nel segno del Bergamotto. Il rituale Bergamotto Signature Treatment Full Body - Wellness Experience comprende un Massaggio Viso con l’esclusiva formula di bellezza al Bergamotto e miele e un Massaggio Corpo avvolgente con olio di macadamia e vitamina E. La Fase successiva amplifica i benefici dei trattamenti grazie ad una sauna con aromaterapia e oli essenziali a base di bergamotto e rosmarino per eliminare gli inquinanti ambientali dal corpo attraverso il sudore. Attraverso l'esposizione al calore della sauna, il sistema immunitario viene stimolato e le funzioni ghiandolari endocrine sono regolate. I liquidi eliminati con la sudorazione vengono poi reintegrati grazie allo special Drink Bergamotto Detox - Ananas, Curcuma, Zenzero e Bergamotto. Un’ultima fase, poi, propone una definitiva rimozione di tutte le impurità attraverso un delicato processo di esfoliazione su tutto il corpo sotto doccia effusione con l’utilizzo di sali basici arricchiti, il corpo beneficia degli effetti sedativi della pioggia d’acqua di mare riscaldata rimuovendo le impurità.

L’intero rituale ha una durata di 3 ore ed un costo di 245 € e comprende il percorso Thalasso e l’utilizzo delle piscine con acqua di mare.



Capovaticano Resort Thalasso & Spa - MGallery by Sofitel e Bergamia Thalasso Spa:



Una lingua di sabbia bianca protetta da una verde collina, il mare e oltre, la sagoma di un Vulcano. No, non siamo in un paradiso tropicale e nemmeno nel paesaggio onirico di un arcipelago esotico. Siamo in Calabria. Capovaticano Resort Thalasso & Spa - MGallery by Sofitel offre 123 camere tutte affacciate sul mare con terrazzo. Il cuore del resort è la nuova Bergamia Thalasso Spa: un luogo creato per il benessere attraverso l’acqua di mare, le proprietà del clima e dei frutti della sua terra. Un luogo ideale per ritiri e rituali cullati dal rumore delle onde e avvolti nell’intenso profumo rilassante del Bergamotto, da cui la spa prende il nome. Starting Price: 200 euro a notte.

www.capovaticanoresort.it