ODO Italia presenta Vento del Sud un Olio di Oliva ispirato alla vera essenza della Puglia

L'essenza della Puglia e il gusto della sostenibilità: i valori che hanno ispirato Vento del Sud, il nuovo olio EVO di qualità superiore ODO Italia Omaggio all’estate e alla bella stagione, il nuovo olio extra vergine di oliva di qualità superiore del brand ODO, prodotto dall’azienda pugliese Latorrata, nasce da una tradizione centennale nell’olivicoltura. Avvolgente e morbido, come il vento che accarezza i panorami di questa terra, Vento del Sud è un blend dal gusto delicato, ottenuto combinando olive leccina e coratina e contenuto in una bottiglia di design riutilizzabile e sostenibile.

Dolci rilievi e distese di ulivi secolari che incontrano il mare, accarezzati da una brezza leggera, calda e accogliente. Questa l’immagine che ha ispirato Vento del Sud, il nuovo olio extra vergine di oliva di altissima qualità prodotto dall’azienda pugliese Latorrata, dal 1907 produttrice di olio di oliva e situata tra le colline della Murgia e la pianura del Golfo Tarantino. È nel suo brand ODO che l’azienda identifica un Olio Extra Vergine di Oliva di qualità superiore apprezzato in tutto il mondo, sinonimo di genuinità, autenticità e gusto, nonché interprete di un profondo legame con il territorio e le tradizioni locali, dove rispetto dell’ambiente e sostenibilità costituiscono valori indispensabili in tutta la filiera produttiva.



Nato da un’idea di Ludovica Latorrata, terza generazione di una famiglia storicamente vocata alla olivicoltura, l’olio ODO Vento del Sud celebra l’incontro fra la tradizione storica dell’azienda Latorrata e l’approccio innovativo di una giovane imprenditrice. Un olio che vuole ricordare il calore e la leggerezza del vento che spira nelle terre pugliesi, in cui maturano frutti dal sapore e dal profumo autentici. Omaggio all’estate e alla bella stagione, calda, accogliente e mediterranea, rappresenta l’essenza della Puglia più autentica, dove l’amore per la natura e per il territorio incontrano tradizioni radicate nel tempo e ancora oggi valorizzate. Un blend morbido e delicato ottenuto dalla combinazione di olive leccina e coratina, la cui delicatezza e morbidezza lo rendono perfetto in abbinamento a piatti di pesce o a carni bianche grigliate, ideale utilizzato anche negli impasti per dolci come sostituto del burro. Vento del Sud esprime anche una scelta produttiva sostenibile e rispettosa dell’ambiente in ogni fase della filiera: dalla coltivazione degli ulivi alla produzione dell’olio, fino alla creazione di un contenitore che può essere anche riutilizzato come articolo di design. “Volevo creare un oggetto che fosse bello da vedere, per allietare l’atmosfera casalinga, riservando allo stesso tempo uno sguardo alla sostenibilità e all’ambiente” afferma Ludovica Latorrata, founder del brand. La bottiglia di Vento del Sud è infatti concepita come connubio tra cibo e arte: una packaging accattivante che contribuisce a conservare l’olio in modo ottimale aiutando a mantenerne inalterate le qualità organolettiche, ma che può essere trasformato anche in oggetto di design. Una piccola opera d’arte che rappresenta una finestra sulla Puglia più vera: il vetro azzurro come il cielo estivo, il candore del bianco, le tinte pastello di nuvole, dune, spiaggia e mare che si colorano al tramonto.



L’azienda Latorrata si affaccia sul Mar Jonio e sorge su un terreno di circa 150 ettari, nel cuore di un territorio che grazie alla vicinanza del mare, alla mitezza del clima mediterraneo e alle caratteristiche di fertilità del terreno, permette di ottenere un Olio Extra Vergine di Oliva di categoria superiore. L’olio ODO, garantisce una massima qualità grazie alla spremitura a freddo e senz’acqua: le olive sono spremute entro 24 ore dalla raccolta, a freddo, con macine in Pietra e mediante lavorazione a basse temperature. Il prodotto che ne deriva è sostanzialmente una spremuta di olive, senza aggiuntivi, dalle importanti proprietà nutritive e dal gusto autentico.