Offerte e ricerche online. Ecco le tendenze di inizio 2019

Dal panettone allo smartphone. Come cambiano le ricerche tra 31 dicembre e 1 gennaio

Si chiude il 2018 e si apre il 2019, e come sempre succede con il cambio d’anno, è il momento ideale per trarre bilanci e conclusioni. Soprattutto quando si tratta di retailers.

Se poi nuovo anno significa anche avvio dei saldi invernali, gli elementi da considerare sono davvero tanti, e possono fornirci dati molto interessanti sulle abitudini del consumatore e sulle tendenze di mercato.



Tiendeo.it, piattaforma di volantini 2.0 leader nel drive-to-store, ha svolto un’analisi interna proprio sui prodotti più ricercati durante il passaggio all'anno nuovo. Non stupisce affatto che a guidare la classifica siano elettrodomestici, seguiti da prodotti automotive. La voglia di cambiare e di valutare investimenti interessanti per la casa è tipica dello spirito di inizio anno.

In queste categorie dominano lavatrici e frigoriferi, insieme a batterie per auto e catene da neve: terminate le ricerche per regali altrui e mangiare, le ricerche degli utenti riprendono una connotazione che rivela un interesse a soddisfare le proprie necessità.



Scende del 64% la ricerca di offerte per la spesa. Sembra proprio che dopo l’affanno pre natalizio, con l’anno nuovo la tendenza sia quella di ridimensionare gli acquisti alimentari e riprendere un regime di normalità, partendo dalla tavola. Lo dimostra il fatto che le ricerche legate a supermercati vengano sorpassate da quelle relative al mondo dell’elettronica. Se il 31 dicembre le prime dieci posizioni delle offerte più ricercate sono occupate da panettoni, liquori e pasta fresca, il 1 gennaio tutti questi prodotti scompaiono, e al loro posto si trova invece lo smartphone.



La ricomparsa sul podio dello smartphone fin dal primo giorno dell’anno, oggetto che è solito piazzarsi nella top 3 dei prodotti più ricercati, è un chiaro segno di quanto già anticipato, ovvero di una chiusura del periodo festivo con ripristino immediato delle prassi quotidiane.



Riguardo alle ricerche orarie, Tiendeo rivela che gli utenti salutano il 2018 cercando offerte di viaggi, articoli sportivi e materassi gonfiabili, mentre danno il benvenuto al 2019 mostrando interesse verso prodotti di arredo bagno e articoli sportivi.



La diminuzione di ricerche legate al mangiare, e l’aumento di quelle legate ad articoli sportivi, sono un chiaro indizio che anche quest’anno le feste hanno lasciato il segno.