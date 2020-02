Ogni giovedì a Pagliare un “Percorso di respiro consapevole”

Benessere, serenità ed energia ogni giorno”

Ogni giovedì dalle ore 17 alle ore 19, presso Danzarte in via 8 Marzo 18 a Pagliare, si sta svolgendo l’iniziativa “Percorso di respiro consapevole”.



“Conoscere il valore del respiro – dicono i promotori del corso – ci aiuta a vivere meglio e a trovare benessere, serenità ed energia ogni giorno”.



L’iniziativa è organizzata dal comitato regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche ed andrà avanti fino al prossimo mese di maggio.







Per informazioni sull’iniziativa ci si può rivolgere al numero 3931075126, oppure si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.