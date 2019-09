Ogni giovedì corso di yoga olistico a Pagliare

prossimo appuntamento il 26 settembre

PAGLIARE DEL TRONTO – Grazie alla collaborazione tra Circolo Acli ASD APS Romero, Teatro delle foglie, U.S. Acli Marche, Coop Alleanza 3.0 e Pol. Ita Dance School si sta svolgendo un corso di yoga olistico presso Danzarte in via 8 marzo numero 18.



L’iniziativa si svolge dalle ore 10 alle ore 11, ogni giovedì fino al 19 dicembre presso.



Il programma del corso prevede lezioni di yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga a coppie, yoga nidra e rilassamento.



La quota di iscrizione e partecipazione è fissata in 35 euro (mentre i soci Coop Alleanza 3.0 versano 30 euro e la convenzione è valida anche per un familiare).



Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).