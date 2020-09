Si parte alle 21 da Piazza dell'unità a Centobuchi

MONTEPRANDONE – Ognì martedì (ore 21, con partenza da piazza dell’unità a Centobuchi) è in programma un appuntamento col progetto “Salute in cammino”. Si tratta di una iniziativa di promozione della salute ormai consolidata nel tempo visto che va avanti interrottamente dal 2013.

Si tratta di una iniziativa che promuove stili di vita corretti per cittadini di ogni età e che consiglia il movimento come un vero e proprio farmaco naturale.

Il progetto è promosso da Unione Sportiva Acli Marche e amministrazione comunale di Monteprandone.

“Camminare – dicono i promotori del progetto – aiuta a ridurre il livello del cosiddetto colesterolo “cattivo” ossia l’LDL e ad alzare quello buono ossia l’HDL. Ma camminare aiuta anche ad abbassare la pressione arteriosa, a controllare il rischio di diabete di tipo 2 ed a tenere il peso nei limiti che si desidera. Una camminata di un’ora, con 4 chilometri percorsi, per esempio fa spendere tra le 100 e le 200 calorie e fa bruciare almeno 6 grammi di grasso. Proprio per questi benefici sulla salute invitiamo la popolazione a partecipare a questo progetto gratuito”.

In caso di pioggia la camminata non viene svolta.

Ulteriori informazioni si possono ottenere sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o sul sito www.usaclimarche.com, oppure via whatsapp al numero 3442229927.