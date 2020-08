Ogni sabato corso con metodo yoga olistico ad Ascoli

Si parte il 5 settembre allo Yuki Club

ASCOLI - Grazie alla collaborazione tra Circolo Acli ASD APS Romero, Teatro delle foglie, U.S. Acli Marche e Yuki Club, riprenderà il 5 settembre il corso con metodo di yoga olistico.



L’iniziativa si svolgerà ogni sabato dalle ore 10 alle ore 11 presso la Palestra Yuki Club in via delle azalee 5 ad Ascoli Piceno fino al 29 maggio.



Il programma del corso prevede lezioni di yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga nidra, mantra yoga e rilassamento.



Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).