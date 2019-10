Ogni sabato corso di yoga olistico ad Ascoli: tanti i benefici per la salute

Presso la Palestra Yuki Club

ASCOLI – Fino al 21 dicembre, ogni sabato dalle 10 alle 11, presso la Palestra Yuki Club in via delle azalee 5 si svolge un corso di yoga tenuto dall’insegnante Eugenia Brega.



L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Circolo Acli ASD APS Romero, Teatro delle foglie, U.S. Acli Marche, Coop Alleanza 3.0 e Yuki Club, col contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Ascoli Piceno.



Il programma del corso prevede lezioni di yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga a coppie, yoga nidra e rilassamento.



La quota di iscrizione e partecipazione è fissata in 35 euro (mentre i soci Coop Alleanza 3.0 versano 30 euro e la convenzione è valida anche per un familiare).



I benefici della pratica dello yoga per persone di ogni età sono stati evidenziati da tanti studi scientifici.



La rivista scientifica Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ha pubblicato i dati di uno studio che ha dimostrato come “fare regolarmente esercizi per il corpo e la mente aiuta a mantenere sotto controllo i livelli degli “ormoni dello stress”, corticotropina e cortisolo, e a ridurre l’impatto dello stress sulla vita quotidiana.



Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319) a partire da lunedì 7 ottobre.