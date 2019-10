OIKOS E LAMINAM: binomio vincente al CERSAIE 2019

La lastra ceramica nelle finiture Ossido Nero, Seta Or e Liquorice regala allo stand eleganza e imponenza

Una porta di sicurezza che si staglia in tutta la sua altezza trasmettendo un immediato concetto di solidità e resistenza. Una porta che si impone, fiera, integrata in una parete rivestita con gli stessi materiali. L’impatto emotivo è forte all’ingresso dello stand di Oikos, il produttore veneto che a Cersaie ha evidenziato così lo storico legame con Laminam. Due eccellenze del made in Italy, due realtà produttive che da anni collaborano fattivamente proponendo soluzioni d’avanguardia. Come questa presentata a Cersaie, appunto, una facciata a 10 settori di grès porcellanato Laminam nella finitura Ossido Nero interrotta soltanto dal magnetico riverbero della fascia in acciaio contenente il maniglione orizzontale e il lettore a impronta digitale. Continuità, maestosità, stupore che iniziano dalla vista della porta blindata a bilico verticale Synua (larga 1,5 metri e alta 3,24) per poi estendersi all’intero contesto. E l’emozione si moltiplica all’apertura dell’imponente varco nello scoprire il rivestimento del lato interno: un elegantissimo Laminam Seta Or disposto su tre settori molto alti intervallati da un quarto settore a contrasto in Laminam Seta Liquorice. Una delicatezza mirabile e sorprendente che si diffonde nello spazio e lascia intuire lo studio quasi maniacale del dettaglio, del montaggio, dell’effetto finale.



Curato dall’architetto Andrea Laudini, lo stand Oikos è riuscito a portare in fiera i concetti cardine dell’azienda stessa che, nei suoi 30 anni di storia, ha affiancato al puro concetto di efficienza prestazionale quello della progettazione, della contestualizzazione, del “su misura”, della realizzazione fatta ad arte grazie alle solide competenze artigiane, oltreché industriali, che rendono ogni soluzione un’opera unica. Una progettualità no-limits, apprezzata da architetti e progettisti italiani ed esteri per la capacità di dare dignità architettonica allo spazio-ingresso rendendolo parte integrante della casa e del living e, come tale, rappresentativo dello stile, dei gusti, della personalità degli abitanti della casa.



Uno stand significativo, quindi, espressione del mondo Oikos e della qualità e versatilità dei rivestimenti in grès del suo partner Laminam che, in soli 3 e 5 mm di spessore, condensa 20 anni di innovazione tecnologica dell’industria ceramica.





www.oikos.it