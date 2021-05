Oil Service srl: l'importanza del commercio online

Il commercio online ha acquisito negli ultimi anni un'importanza sempre maggiore e numerose imprese hanno compreso i vantaggi che possono trarne. È il caso dell'azienda Oil Service srl nella provincia di Brescia.

Negli anni, sempre più aziende si sono rese conto di quanto fosse importante investire in questo nuovo canale di contatto col cliente. In passato, gli elevati costi per la creazione di un sito web potevano essere sostenuti solo da grandi aziende, con l'obiettivo di fidelizzare la clientela già esistente. Negli ultimi anni, però, l'abbassarsi dei costi ha permesso ad un numero sempre maggiore di aziende di creare il proprio sito e-commerce.



I vantaggi di un e-commerce



Aprire il proprio sito di vendita online comporta numerosi vantaggi; il primo è sicuramente quello di aumentare la propria visibilità. I siti web, infatti, non hanno confini e riescono a raggiungere moltissime persone in ogni parte del mondo, è sufficiente avere una connessione Internet.

Allo stesso tempo i siti di e-commerce non hanno fasce orarie e quindi possono essere visitati a qualunque ora del giorno e della notte. Inoltre è possibile acquistare da ogni parte del mondo senza dover tenere conto del proprio fuso orario. Negli ultimi anni i costi per l'apertura di un sito web si sono abbassati e sono sempre più numerose le agenzie o i professionisti a cui ci si può affidare.

Gli e-commerce sono eccezionali per la promozione dell'azienda, si possono lanciare campagne promozionali e fidelizzare il cliente attraverso la creazione di un profilo personale e l'iscrizione alla newsletter.



Vantaggi per i clienti



Anche i clienti godono di numerosi vantaggi; acquistare online è davvero molto semplice e veloce, bastano pochi click. È sufficiente possedere uno smartphone con una connessione a internet ed è possibile fare acquisti in qualunque momento.

È ancora più semplice trovare l'offerta più conveniente: il cliente ha, infatti, la possibilità di confrontare simultaneamente i prezzi del prodotto su siti diversi. In questo modo si riesce a trovare il prodotto che si cerca al miglior prezzo. I clienti vengono anche invogliati dalla possibilità di avere la spedizione gratuita, così come il reso del prodotto. Attraverso l'iscrizione alla newsletter si ricevono spesso anche numerose offerte speciali.

L'aumento degli acquisti online è dovuto anche a una maggiore fiducia delle persone nei confronti del commercio online. Se prima ci si recava in negozio per avere la giusta assistenza, ormai tutti i portali di vendita online garantiscono un'attenta assistenza pre e post vendita. Inoltre, con l'entrata in vigore della nuova normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR), la sicurezza è aumentata.



Il caso Oil Service srl



Ci sono aziende che hanno compreso fin da subito l'importanza di investire nell'e-commerce e tra loro troviamo Oil Service srl. Quest'azienda si trova nella provincia di Brescia, più precisamente a Rezzato. Il loro sito Buyfilteronline.com vende più di 3.000.000 di pezzi di ricambio e filtri per compressori e pompe a vuoto. Vi possiamo trovare filtri aria, filtri olio, filtri completi, filtri aria a bagno d'olio, filtri silenziatori, filtri idraulici. I ricambi sono sia originali che alternativi adatti ai marchi più famosi: Atlas Copco, MTU, Ingersoll Rand, e molti altri.

L'azienda sfrutta la massimo i vantaggi legati all'e-commerce, spedendo i prodotti in ogni angolo del mondo.



“Riceviamo offerte letteralmente da ogni parte del mondo: dall'Africa all'Asia, dall'Europa alle Americhe” afferma la proprietaria Annalisa Schiavino “e anzi, vendiamo più prodotti all'estero che in Italia”.



La storia



L'azienda è stata fondata a Quartu Sant'Elena nel 1994 e operava come distributrice di lubrificanti industriali. Con l'arrivo del nuovo millennio, l'azienda ha deciso di andare contro i tempi e investire in un settore ancora molto piccolo: il commercio elettronico.

Per riuscire a rimanere più vicino a clienti e fornitori ed offrire un servizio migliore, l'azienda lascia la Sardegna e si trasferisce a Rezzato (BS). La Mission di Oil Service è, infatti, quella di offrire ai propri clienti i prodotti della migliore qualità, garantendo anche i prezzi migliori sul mercato.



L'ultimo anno



Vendendo unicamente online e spedendo in tutto il mondo, l'azienda è riuscita a crescere enormemente nonostante la pandemia da covid-19, chiudendo l'anno quasi raddoppiando il proprio fatturato rispetto all'anno precedente.

Negli ultimi anni l'azienda ha anche investito particolarmente in strategie di Marketing e SEO, che hanno contribuito enormemente alla crescita continua dell'impresa.