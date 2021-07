OLD BUT G-OLD: l'esperienza di guida dedicata alla passione Youngtimer è in partenza

G-OLD è uno degli appuntamenti di spicco del Motor Valley Fest e andrà in scena dal 2 al 4 luglio. Un viaggio emozionante per Youngtimer con base a Modena, capitale della terra dei motori

È in partenza Old But G-Old, il primo rally in Italia dedicato alle Youngtimer, vetture “giovani” - dagli anni ‘80 ai 2000 – ma iconiche, che stanno incrementando velocemente il loro valore e sono destinate, per marchio, appeal e caratteristiche, a diventare trend topic tra gli appassionati dei motori.

Canossa Events e #FastCarsSlowFoodTT, organizzatori dell’evento, hanno disegnato un’esperienza inimitabile, le cui protagoniste saranno le fiammanti Youngtimer. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle quattro ruote e non solo, dove poter scoprire e riscoprire ancora una volta il futuro del collezionismo.



Saranno presenti all’evento modelli iconici degli anni ’80, ’90 e 2000, come la BMW M3, la BMW E30 320IS, la Ferrari 308 Quattrovalvole, la Maserati 3200 GT, la Porsche Boxter S, la Lancia Delta, la Ford Escort RS e tante altre auto capaci di suscitare negli appassionati emozioni indimenticabili. Le Youngtimer hanno fatto sognare un’intera generazione, sono le auto con cui per molti è sbocciata la passione per i motori. Oggi anche chi non ha potuto vivere quel magico periodo, ne subisce il fascino.



G-Old avrà luogo dal 2 al 4 luglio e sarà uno degli appuntamenti di spicco del Motor Valley Fest, un evento dedicato alla tradizione motoristica che avrà come sempre cuore pulsante Modena, città al centro del territorio in cui hanno sede alcune tra le più importanti case automobilistiche al mondo, conosciuto anche come “The Land of Speed”.



Old but G-Old è un viaggio fatto di grandi passioni, adrenalina e motori nel cuore della Motor Valley, la terra dello Slow Food e delle Fast Cars, come ama dire il grande Chef Massimo Bottura, testimonial d’eccellenza del territorio. Gli highlights di questa edizione saranno il piacere della guida attraverso i più suggestivi panorami dell’Emilia-Romagna e le sfidanti prove su strada e in circuito all’Autodromo di Varano de' Melegari con le prove di abilità e la parata in pista. Indimenticabili saranno anche la giornata all’Autodromo di Modena per poter testare le proprie capacità sportive, la sfilata al Novisad, il circuito cittadino allestito in via speciale solo per il sabato 3 luglio, l’esposizione delle auto nel cuore di Modena, capitale italiana dei motori e della Motor Valley.



Nella giornata di domenica la carovana di Youngtimer farà tappa nell’antico borgo di Castelvetro, dove le auto verranno esposte nella suggestiva Piazza della Dama. Il pranzo finale e la cerimonia di premiazioni si terrà presso il Castello di Formigine.



Gli appassionati potranno quindi ammirare le Youngtimer nella spettacolare cornice del Motor Valley Fest a Modena in uno di questi momenti. In particolare segnaliamo, nella giornata di sabato 3 luglio, la sfilata per le vie del centro di Modena, l’esposizione delle auto in Largo Sant’Agostino dalle 16 e la parata celebrativa presso il Circuito del Novi Sad alle 19.



Canossa Events e #FastCarsSlowFoodTT ringraziano BMW Italia, main partner e official car dell’evento e Pirelli, partner dell’esperienza di guida.



Per maggiori informazioni, visita il sito: gold.canossa.com