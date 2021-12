OLIMPIA nuova modella per PLANET Model Agency

La giovanissima aspirante modella Olimpia è da oggi parte della scuderia della nota agenzia di moda padovana.

Classe 2005, Olimpia ha cominciato la sua scalata al successo in ambito fotografico solo da pochi anni ma sta già riscuotendo notevoli consensi. Ha già collaborato con diversi fotografi e marchi facendosi conoscere a livello locale ma anche nazionale in breve tempo.



È di pochi giorni fa la notizia che questa nuova giovane modella è diventata parte anche della squadra di talenti dell’agenzia Planet Model Agency sempre all’avanguardia nello scoprire volti nuovi interessanti nel territorio veneto e del nord Italia.



Olimpia, ancora studentessa, è al momento residente a Jesolo nel veneziano e siamo sicuri che farà strada, non vediamo l’ora di vederla calcare le passerelle di moda milanesi indossando gli abiti dei brand più conosciuti. Un in bocca al lupo da tutti noi.



Alessandro Valeri