Olio italiano: il gruppo Farchioni conquista un oro e due bronzi al London Olive Oil Competion 2021

Una medaglia d’oro per il Collezione Famiglia e due medaglie di bronzo per Il Casolare Grezzo e Il Casolare Biologico 100%. Questo il bottino di premi raccolti al London International Olive Oil Competition dal gruppo Farchioni Olii, l’azienda con sede a Gualdo Cattaneo, in Umbria. Fin dal 1780 la famiglia Farchioni trasforma i frutti della terra (olive, cereali, uve) in prodotti di qualità al giusto prezzo. E da alcuni anni ormai punta sempre più al mercato estero, grazie anche alla vittoria di importanti riconoscimenti.

“Il mercato dell’olio all’estero è in crescita costante. Registriamo ogni anno una crescita media del 15%. Nel corso del 2020 la crescita è stata del 25% (quasi 27). Nei paesi anglosassoni il nostro prodotto più apprezzato è il Casolare non filtrato, non a caso ben piazzato nel concorso londinese”. A parlare è Marco Farchioni, export manager del gruppo, che ricorda: “grazie alle cultivar locali e alle rese di olive, l’olio italiano è di qualità superiore rispetto a quello dei concorrenti stranieri. Gli oli del nostro paese offrono le caratteristiche migliori non solo sul piano del gusto ma anche della salute. Contengono infatti più antiossidanti, più antinfiammatori e più vitamine degli oli di altra provenienza. Sono lavorati a freddo e pertanto garantiscono una qualità superiore. Ecco i motivi per cui raggiungono sempre i risultati migliori nei concorsi internazionali”.



Negli ultimi 50 anni, Farchioni Olii è in crescita costante, leader in Italia per il prodotto filtrato. All’estero il gruppo vanta una leadership sul prodotto non filtrato e premium. Ma propone anche delle linee di oli per l’alta ristorazione.



Come spiega Marco Farchioni, “si tratta di oli prodotti nei nostri campi e nei nostri frantoi. Si chiamano ‘linea selezione’ e hanno ricevuto medaglie d’oro nei più importanti concorsi dell’olio a livello internazionale, come quello londinese. Il ‘Collezione di famiglia’ che ha vinto la medaglia d’oro è realizzato con la selezione dei migliori oli che si producono nei nostri frantoi”.



Negli ultimi anni, gli oli Farchioni sono sempre più diffusi nei supermercati all’estero. “Il 35% del nostro mercato è rappresentato proprio dal Regno Unito”, racconta Farchioni. “Subito dopo Usa (11%), Danimarca (10%), Germania e Croazia (entrambe all’8%). In Uk siamo presenti in Waitrose e Sainsbury’s (soprattutto con l’olio Il Casolare), in Danimarca in Rema, in Germania DM, Dennree, Rewe, in Croazia Komzum, in Usa Whole Foods”. E conclude: “I riconoscimenti che abbiamo abbiamo appena ricevuto dal concorso di Londra - uno dei più importanti del mondo, forte di un panel di giudici di altissimo livello - ci rende orgogliosi come italiani e ci spinge e mantenere e a rafforzare questa posizione”.



Ecco i prodotti Farchioni premiati, nel dettaglio:



Una Gold Metal per il Collezione di famiglia (un blend delle seguenti cultivar: Frantoio, Corregiolo, Moraiolo, Leccino)

Due Bronze Medal per Il Casolare Grezzo (colore verde intenso, profumo equilibrato e deciso, sapore fruttato, leggermente amaro e leggermente piccante) e il Casolare 100% Italiano (prodotto con olive coltivate, raccolte e molite in Italia provenienti da agricoltura biologica).