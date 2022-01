"Oltre 184.000 i vaccini anti-Covid somministrati nelle farmacie lombarde, ora anche agli over 12"

Sempre di più e sempre più giovani i cittadini che scelgono la farmacia per andare a vaccinarsi con la dose booster. Gli esercizi farmaceutici fanno registrare fino a 5mila inoculazioni giornaliere

Sostanziale e in costante aumento il contributo delle farmacie lombarde alla campagna vaccinale anti-Covid: sono, infatti, oltre 184.000 le dosi booster del vaccino Pfizer inoculate ai cittadini. Con oltre 35.000 vaccinazioni nel periodo dal 17 al 25 gennaio e un picco di 5.108 proprio il 25, le croci verdi si riconfermano presidi sanitari irrinunciabili al servizio dei pazienti, anche dei più giovani. Da pochi giorni, infatti, la possibilità di ricevere il booster nella farmacia sotto casa è stata estesa anche agli over 12 anni.



“Cresce ancora il numero delle farmacie e lo sforzo con cui queste stanno partecipando alla vaccinazione della popolazione lombarda”, commenta Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. “È la dimostrazione che gli esercizi farmaceutici sono perfettamente organizzati per farsi carico delle necessità del Servizio Sanitario Regionale. Continuiamo a raccogliere la stima, la fiducia e il feedback positivo dei cittadini che possono vaccinarsi comodamente vicino a casa, non solo gli anziani, ma anche i più giovani. Con l’estensione agli over 12 anni della possibilità di ricevere il booster in farmacia, stiamo infatti registrando un abbassamento dell’età media dei vaccinandi che si recano nei nostri presidi”.



Sono 481 gli esercizi che finora hanno aderito alla campagna vaccinale, di cui 448 già attivi nelle somministrazioni. Questa la situazione specifica per ciascun territorio, aggiornata al 25 gennaio: ATS di Milano, 136 le farmacie operative per un totale di 53.704 dosi inoculate; ATS Insubria, 75 farmacie, 26.726 dosi; ATS Montagna, 12 farmacie, 6.387 dosi; ATS Brianza, 60 farmacie, 26.684 dosi; ATS Bergamo, 49 farmacie, 13.099 dosi; ATS Brescia, 41 farmacie, 17.243 dosi; ATS Val Padana 45 farmacie, 21.410 dosi; ATS Pavia, 30 farmacie, 16.463 dosi.



L’elenco aggiornato delle farmacie che eseguono la vaccinazione anti-Covid è consultabile sul sito www.farmacia-aperta.eu e sulla App di Federfarma Lombardia “Farmacia Aperta”.



ph fonte ufficio stampa