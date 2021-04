“Oltre il Covid”, una rassegna social su storie di imprenditoria virtuosa

Una rassegna social per raccontare le storie di alcune aziende aretine capaci di superare con successo l’ultimo anno di emergenza sanitaria. L’iniziativa, dal titolo “Oltre il Covid. Sopravvissuti? No, evoluti”, si svilupperà attraverso una serie di videointerviste ad imprenditori e dirigenti impegnati in diversi settori che saranno condivise dalle 10.30 di giovedì 8 aprile sulla pagina facebook dell’agenzia Studio Astra. Il progetto ambisce a dar voce ad aziende che hanno affrontato con tenacia e con buoni risultati il 2020, lanciando un messaggio positivo attraverso la presentazione di idee e di strategie innovative per resistere alla crisi e per proiettarsi verso il futuro.

Il primo appuntamento proporrà un focus sul settore alimentare e caseario con le esperienze di Rocca Toscana Formaggi raccontate dal titolare Giancarlo Canti Degl’Innocenti, poi giovedì 22 aprile sarà la volta di una panoramica su arredamento ed edilizia con il direttore dello showroom della Sgrevi Paolo Barboncini. Un’analisi del momento vissuto dal trasporto industriale sarà proposta il 6 maggio con un focus sul Menci Group insieme al responsabile vendite, export e comunicazione Andrea Menci, mentre successivamente saranno previsti due ulteriori approfondimenti sul settore alimentare: la video-pillola del 20 maggio sarà sulla produzione di olio extra vergine d’oliva con Alberto Morettini (responsabile commerciale e marketing dell’Oleificio Toscano Morettini), mentre nell’intervista del 3 giugno sarà possibile conoscere l’azienda cortonese di carni bianche Alemas con il responsabile di logistica e produzione Andrea Lazzeri. La conclusione del 17 giugno sarà infine orientata verso il settore dell’edilizia e della prefabbricazione in virtù della testimonianza dei dirigenti del Gruppo Macevi di Viciomaggio.



Ogni video-incontro partirà con un approfondimento sull’impatto della pandemia sui diversi settori e sulle problematiche incontrate dalle singole realità, focalizzandosi poi sulle reazioni, sulle riorganizzazioni e sui cambiamenti apportati all’attività aziendale per superare le difficoltà. Un’attenzione particolare sarà orientata verso i processi di marketing e di comunicazione attivati per consolidare il brand e l’identità, per fidelizzare i clienti e per studiare nuove strategie per superare l’emergenza, mentre la conclusione permetterà di condividere le consapevolezze e gli obiettivi con cui gli imprenditori guardano ora al futuro. «L’ultimo anno di emergenza sanitaria - commenta Paolo Crociani, titolare di Studio Astra, - ha fatto emergere molti esempi virtuosi di imprenditoria che, con il marketing protagonista, sono stati capaci di lavorare per costruire un futuro diversificato ma di successo. Storicamente, infatti, le difficoltà hanno poi dato vita a crescite importanti: “Oltre il Covid” è una rassegna social che nasce proprio per dar voce alle esperienze e alle storie vissute dalle aziende nell’attuale periodo storico, valorizzandone l’attività, condividendone i valori e veicolando un costruttivo messaggio di positività e di incoraggiamento».