Abbiamo bisogno del verde tanto come l'acqua che beviamo e l'aria che respiriamo e, per fortuna, con l'aiuto della tecnologia e della scienza riusciamo a circondarci sempre di più di Nbs che ci danno una mano... I casi più eclatanti al convegno di apertura di Myplant&Garden (ore 9:30, 23 febbraio 2022, Sala Convegni 1 Pad. 12 M48 - Fiera Milano Rho) Torna dopo lo stop dovuto alla pandemia, MyPlant&Garden, la manifestazione fieristica internazionale dedicata ai professionisti del verde (23-25 febbraio 2022 - Fiera Milano Rho).

Edizioni Green Planner inaugura l’apertura dell’evento con il convegno dal titolo Oltre l'Urban Jungle, ovvero le Natural based solution nei posti più impensabili che si terrà mercoledì 23 febbraio.



Per gestire la crisi climatica in modo sostenibile studiando soluzioni per salvaguardare il pianeta e la biodiversità arrivano in aiuto le Natural based solution, per affrontare le sfide contemporanee più difficili. Si tratta di soluzioni concrete, tanto che nel Pnrr, sono stati destinati finanziamenti per il loro sviluppo.



Un insieme di azioni per proteggere e ristrutturare gli ecosistemi avvalendosi di tecnologie all’avanguardia o più semplicemente valorizzando gli strumenti che la natura ci offre. Come l’importanza del verde, essenziale per la vita, da coltivare e tutelare anche in luoghi inediti come in fabbrica, nei teatri, sui tetti o sui fondali marini e, perché no, nello spazio con gli orti marziani sperimentati da Enea.



Ad aprire i lavori M.Cristina Ceresa, direttore di GreenPlanner, che ha selezionato gli interventi seguendo un unico fil rouge: lo stupore di come ci siano studi e applicazioni in grado di fare la differenza su tematiche quali inquinamento ed eventi estremi.



Segue l’intervento di Alex Pra che illustra alcuni progetti innovativi di Etifor, spin-off dell'Università di Padova specializzato in ricerca e formazione in ambito ambientale, riguardo la gestione di boschi e foreste. Migliaia di cittadini e aziende si stanno prendendo cura di alberi e foreste direttamente da casa grazie alla piattaforma web WoWnature (www.wownature.eu).



È stata creata la prima food forest (foresta edibile) al Parco Nord Milano mentre in Veneto sorge un’area forestale di infiltrazione di Bosco Limite che non produce legno ma acqua potabile. "Gli orti botanici - spiega Renato Bruni, docente dell’Università di Parma - sono parchi ma anche laboratori, aule a cielo aperto e foreste urbane che consentono di fare entrare nelle nostre vite piante esotiche e scoperte scientifiche, ma sono anche santuari della biofilìa e piattaforme di scambio uniche tra scienza e società. Il verde si trova anche sui fondali marini. Immense distese di praterie di posidonia, pianta marina da valorizzare che ha un ruolo fondamentale per l’ecosistema, la produzione di ossigeno e lo stoccaggio di carbonio nel terreno".



Il progetto Save the Wave di Unesco in partnership con E.On, uno dei principali operatori energetici presenti sul mercato italiano, prevede la messa a dimora e il ripristino della posidonia oceanica nel Mar Mediterraneo minacciata da inquinamento e attività.



Save the Wave si inserisce nel più ampio progetto di E.On Energy4Blue in cui l’azienda da anni si impegna nella salvaguardia del mare e nella tutela delle specie marine protette. Ne parlano Francesca Santoro di Unesco e Marcello Donini, corporate responsibility manager E.On Italia.



Dario Kian di Ersaf Lombardia, l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, interviene sul tema del rapporto fra piante e gestione dell’acqua. Gli attuali livelli di impermeabilizzazione dei suoli sono penalizzati da eventi climatici estremi, cementificazione, deviazioni dei corsi d’acqua, la natura e la corretta gestione del verde possono creare soluzioni intelligenti e sostenibili restituendo spazio alle piante.



Stabilimenti, centri logistici, fabbriche: anche loro godrebbero di buona aria quando si installano all'interno Nbs. Ne parliamo con Marco Zambolin, imprenditore e Ceo di Sintra, azienda che sviluppa soluzioni innovative per il trattamento dell’aria, che ha progettato un centro pilota all'insegna del verde.



Anche il teatro si veste di verde con il progetto Tam Garden dell’architetto Francesco Rota. Un restyling del Teatro degli Arcimboldi di Milano che coinvolge la piazza antistante il teatro dove sorgerà una fontana circondata da piante, la terrazza al livello dei camerini degli artisti in cui uno schermo di verde naturale si integra con la volumetria dell’edificio e il nuovo giardino lungo il Viale dell’Innovazione di circa 1.200 mq che vuole essere uno spazio sociale, culturale e di condivisione restituito ai cittadini.



Programma del Convegno



Mercoledì 23 febbraio 2022 - ore 9:30-13:00 - Sala Convegni 1 Pad. 12 M48 - Fiera Milano Rho



Il convegno è organizzato in presenza (capienza massima 100 posti) ma è anche possibile seguire la diretta online su Youtube.



Ore 9:30 registrazioni



Ore 10:00 Inizio lavori



Modera: M.Cristina Ceresa, direttore responsabile Green Planner



Nbs: cosa sono e perché ne abbiamo bisogno (ovvero è anche un'opportunità di lavoro) a cura della redazione

Alberi e foreste, le soluzioni che non ti aspetti, a cura di Alex Pra, Etifor spin off Università di Padova

Dopo l'hortus conclusus: gli orti botanici e i temi pubblici della sostenibilità a cura di Renato Bruni, Università di Parma

Quelle vasche di bioretenzione che fanno bene alla circolazione a cura di Dario Kian, Ersaf

Save the Wave: E.On e Unesco insieme per il ripristino e la tutela della Posidonia oceanica a cura di Francesca Santoro, Unesco e Marcello Donini, E.On

Quando il verde entra in fabbrica a cura di Marco Zambolin, Sintra

Le Nbs vanno in scena a teatro. Ecco come l'Arcimboldi si fa verde a cura dell’architetto Francesco Rota



ph fonte ufficio stampa