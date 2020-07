On the road Made in Italy: ecco i 6 itinerari perfetti per l’estate 2020

L’estate 2020 è ormai entrata nel vivo e tra alte temperature e primi bagni al mare è arrivato il momento di progettare le vacanze. Per quest’anno i dati sono molto chiari come risulta dall’indagine “Le abitudini degli automobilisti in viaggio” di automobile.it: l’83% degli italiani sceglierà di restare in patria e di partire (in auto-76,8%) alla scoperta delle bellezze italiane. Si afferma così la voglia di on the road Made in Italy e di un ritorno al turismo fatto di viaggi su piccole distanze verso destinazioni locali tutte da scoprire.

Ancora oggi però, come si evince dalla ricerca, un italiano su quattro è indeciso e dice di non aver scelto dove andare in vacanza. Inoltre, sembra che molti abbiano optato per abbandonare l’idea della “vacanza classica” e si dicano più propensi a piccole gite fuori porta: il 34,4% degli italiani se ne concederà 2-3 durante l’estate, il 21% partirà ogni 2 settimane mentre quasi l’11% sta pensando di viaggiare ogni weekend.



Per questo motivo automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove e Km 0, ha pensato a sei itinerari on the road da fare in giornata che possono diventare una fonte di ispirazione per vivere un’avventura sulle strade d’Italia da Nord a Sud, alla ricerca di antichi borghi perduti e natura incontaminata.





I 6 Itinerari di automobile.it



#1. Piemonte in alta quota



202 km - media di benzina consumata 37 euro - tempo di percorrenza 3,34 ore



Il primo itinerario prevede un tour tra le montagne piemontesi dove, partendo da Ivrea e passando per Stupinigi, che ospita la bellissima Palazzina di Caccia sabauda, si arriva a toccare le cime del Sestriere per arrivare fino al Lago dei 7 colori, al confine con la Francia. Il viaggio perfetto per tutti gli amanti d’alta quota!



#2. Borghi Medievali e Lago Maggiore



92 km - media di benzina consumata 17 euro - tempo di percorrenza 2 ore



Spostandosi ad est: al confine tra Piemonte e Lombardia, le meraviglie da scoprire sono davvero tantissime. Questo itinerario parte da Milano, passa per Vigevano e Novara per poi guidarci verso il Lago Maggiore, un gioiellino tra le Prealpi lombarde, dove è possibile visitare la Rocca di Angera e l’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Una gita che gli appassionati d’arte non potranno farsi sfuggire!



#3. I colli bolognesi



122 km - media di benzina consumata 20 euro - tempo di percorrenza 2 ore



In auto o su una vespa special, il terzo itinerario porta dritti ad esplorare i colli bolognesi, tanto famosi quanto affascinanti: 122 km di borghi, paesini all’insegna dell’arte e tradizioni culinarie davvero gustose tra tortellini, tartufo bianco, gnocco fritto e… ottimo vino. Per gli amanti della buona tavola, le trattorie e gli agriturismi locali nascosti tra stradine tortuose, questo è senza dubbio l’itinerario perfetto.



#4. Roma e i Castelli



22 km - media di benzina consumata 6,5 euro - tempo di percorrenza 40 minuti



Tra le destinazioni non poteva poi mancare il paradiso culinario laziale, ovvero i Castelli romani che, oltre al buon cibo offrono anche tanta storia. Questa è la zona dei borghi arroccati sui Colli Albani tra castelli e ville romane, che arriva sino alle sponde del lago di Albano e del lago di Nemi, ideali per escursioni e relax tra la natura.



#5. La Costiera Amalfitana



106 km - media di benzina consumata 22 euro - tempo di percorrenza 2,30 ore



Famosa ed amata da italiani e non, la Costiera Amalfitana offre senza dubbio la strada panoramica più bella della nostra penisola. Da Napoli ci si mette in viaggio verso il mare della costiera alla volta di panorami mozzafiato e luoghi storici come Pompei ed Ercolano, passando poi per l’incredibile Reggia di Caserta, senza dimenticare di gustare i prodotti locali come gli scialatielli all’amalfitana e le alici di Cetara.



#6. Il Salento



118 km - media di benzina consumata 22 euro - tempo di percorrenza 2 ore



L’ultimo itinerario si chiude con l’immancabile Puglia e un tour alla volta di alcuni dei suoi luoghi più incontaminati. Si sale in auto a Bari per raggiungere città d’arte come Rutigliano, sino ad arrivare alle incantevoli spiagge di Polignano a Mare e al Parco nazionale dell'Alta Murgia, alla scoperta di spazi infiniti e colori della natura dove immergersi, fermarsi e respirare.





---

A proposito di automobile.it



automobile.it è un sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay. Semplificando il processo di ricerca e adottando un approccio amichevole, automobile.it aiuta gli utenti a trovare la loro prossima auto. Persone che hanno bisogno di un’auto e che vogliono semplicemente trovare l’auto giusta per le loro esigenze, senza perdersi in tecnicismi difficili da comprendere o in ricerche interminabili tra mille alternative inutili.Lanciato ufficialmente nel 2010 come declinazione italiana del sito Mobile.de – il più grande marketplace tedesco di autoveicoli, nato nel 1996 e acquisito dal gruppo eBay nel 2004 – oggi automobile.it raccoglie più di 160.000 annunci di veicoli di oltre 2.800 concessionarie italiane e raggiunge ogni mese 3 milioni di utenti unici.Diventare la destinazione online preferita per il mondo dell’automotive è la mission che automobile.it persegue creando ogni giorno nuove opportunità economiche nel settore. Da una parte, aiuta gli utenti a trovare la loro prossima auto, dall’altra è vicino al business delle concessionarie offrendo ai dealer diversi strumenti e servizi per aumentare la visibilità dei loro annunci e della loro concessionaria, e per supportarli nei processi digitali.