Oncologia ospedaliera e territoriale: “Un file rouge con una serie di setting assistenziali che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del paziente”

26 marzo 2021 – Questo l’argomento discusso al Tavolo di lavoro ‘Oncologia e territorio: gestione della cronicizzazione della patologia tumorale e indicatori di valore delle reti oncologiche’, durante la Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

26 marzo 2021 – Questo l’argomento discusso al Tavolo di lavoro ‘Oncologia e territorio:



gestione della cronicizzazione della patologia tumorale e indicatori di valore delle reti



oncologiche’, durante la Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E



RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità, che vede per 2 giorni



confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.







“I bisogni dei pazienti vanno più verso la socialità che non verso la medicina. Lunghi sono i



periodi a domicilio, dove mancano controlli importanti durante la fase a casa. Ci vuole stretta



collaborazione tra oncologo ospedaliero e medicina generale. Riscrivere i PDTA, con più



appropriati setting correlati ai diversi bisogni. Alcune attività trovano migliore collocazione nel



territorio come la riabilitazione, il supporto nutrizionale e gli screening e la iniziale presa in



carico appropriata, che a questo livello sono poi fondamentali. Il tema dell’introduzione della



telemedicina è indispensabile, così come quello del caregiver dedicato e formato; non meno



importante partire da dati concreti raccolti nel Real World. Attenzione non andiamo a



prefigurare 2 oncologie: questa differenza non esiste perché il percorso deve essere lo stesso.



Ci vogliono setting assistenziali ospedalieri e territoriali con uno stesso Governo. Credo che se



si faccia un’accurata ricerca dei costi, il calcolo economico sarebbe vantaggioso, ma è



impensabile che le risorse ad oggi disponibili bastino a dare efficacia a questi cambiamenti”, ha



raccontato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Toscana







“Si può parlare di oncologia territoriale solo se ci sono competenze importanti. È necessario



prevedere ruoli di oncologici medici nel territorio che devono dipendere dagli stessi oncologi



ospedalieri che garantiscano continuità con la struttura ospedaliera. Con la telemedicina è



possibile condividere referti e discutere casi clinici. Telemedicina e oncologi ospedalieri sono i 2



pilastri dell’oncologia territoriale. In Veneto sono esaurite le graduatorie per l’oncologia medica:



così oggi stiamo affrontando la pandemia dopo anni di elementi confondenti sulle scelte politiche



effettuate a livello nazionale negli anni”, ha dichiarato Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia



Medica 2 Istituto Oncologico Veneto - Coordinatore della Rete Oncologica Veneta







“Non dobbiamo più parlare di oncologia ospedaliera e territoriale ma solo di oncologia: da molte



parti però abbiamo Aziende ospedaliere e territoriali che possono creare difficoltà. Non esiste una



oncologia di serie A e una di serie B. Le prestazioni devono essere di qualità e possono essere



erogate da un’unica oncologia che risponde a quell’area territoriale. Non si può far accedere



all’ospedale un paziente solo per avere una semplice terapia orale. Occorre che ci sia un’oncologia



che possa lavorare in più sedi e ci vuole la possibilità di avere una cartella unica che possa essere



visibile da tutti i Centri e PDTA condivisi. In Emilia-Romagna abbiano fatto da un anno e mezzo un



Progetto pilota, abbiamo creato l’oncologia provinciale coordinata dall’ IRCCS di Reggio, con un



unico Direttore ma con punti di somministrazione farmaci in tutta una serie di laboratori sparsi che



fanno capo all’oncologia centrale”, ha tenuto a precisare Carmine Pinto, Direttore Dipartimento



Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in



Oncologia, Reggio Emilia







“Bisogna essere realisti: ci siamo accorti che c’è stato un fallimento della Sanità in alcune Regioni



che nessuno avrebbe mai immaginato. Mancano e sono mancate risorse per mantenere efficienti i



servizi e questo è oramai apparso inaccettabile con la lezione della pandemia. Non ci sono



Regioni italiane dove non siano stati attivati GOM. Noi in Sicilia siamo già dei GOM multidisciplinari



e organizzati. Dobbiamo puntare sui giovani e smuovere le stanze del potere istituzionale sulle



risorse tecnologiche ed umane da mettere in campo, perché molti dei ragazzi formati dalle nostre



scuole di specializzazione vanno all’estero, ricevendo i complimenti per la loro formazione; questo



accade quasi al 30% dei nostri specializzandi, che noi formiamo a nostre spese per poi regalarli



a Nazioni dove vengono ‘trattati’ meglio”, ha detto Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO



Papardo-Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana







“Con l’oncologia territoriale non dobbiamo creare nuovi silos; il problema è che oggi esistono tanti



servizi diversi, ma non esiste alcuna comunicazione tra le varie strutture. È indispensabile evitare di



creare una ulteriore gerarchia all’interno di questi stessi sistemi. Lavorare sulla cultura della



multidisciplinarietà è il futuro. Sono stati creati gruppi oncologici con i quali ci confrontiamo



settimanalmente, identificando così il setting di cura, passando dall’ospedale al territorio in modo



molto più semplice. Con il Covid abbiamo imparato a interagire virtualmente e possiamo discutere



in una piattaforma, garantendo alcune attività di prossimità, evitando di far muovere pazienti solo



per farci vedere un semplice emocromo. Credo molto nell’interazione strutturata, ma noi medici



dobbiamo convincerci che dobbiamo collaborare maggiormente tra noi, condividendo le nostre



storie, così possiamo crescere definitivamente”, ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Rete



Oncologica Campana







“Il pensiero degli oncologi è lo stesso, la declinazione dei principi cambia da Regione a Regione.



Bisogna fare chiarezza nei termini, territorio non è ospedale. Nella mia Regione abbiamo



ottenuto una rete di erogazione di servizi attraverso un’unità di oncologia medica unica deputata



a gestire le terapie. L’oncologia territoriale si fa con specialisti oncologi ed infermieri dedicati, ma



in alcune (forse molte) Regioni non ci sono. Alcune attività come il follow-up potrebbero esser fatte



ad esempio in collaborazione con la medicina di base, ma vedo complessa una gestione della



terapia (anche semplicemente quella orale) a livello di territorio. Non è possibile che ci sia ancora



nei territori, diversità nell’assistenza specialistica oncologica all’interno del percorso di cura, con



un lungo periodo di difficoltà fino al momento peggiore che vede il coinvolgimento dell’oncologo



oltre che del palliativista”, ha aggiunto Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San



Martino, Genova - Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria







“Delocalizzare la diagnostica è molto difficile perché deve essere fatta una riorganizzazione della



chirurgia, perché il trasporto del materiale deve essere garantito a tutti gli effetti. La Rete di



tecnologie avanzate deve avere competenze e strutture adeguate. Durante il COVID molti malati



non potevano muoversi e quindi è entrata in gioco la telepatologia che diventa indispensabile a



tutti i livelli anche in futuro. Con questo scenario la futura rete diagnostica efficiente dovrà avere



nuove risorse umane e strutturali da affiancare all’oncologia”, ha aggiunto Anna Sapino, Direttore



Scientifico IRCCS Candiolo