ONCOnnection La rete oncologica strumento di governo e di programmazione delle risorse necessarie - 22 Aprile 2021, ORE 10:30

il prossimo giovedì 22 Aprile dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo.

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50%



dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una



buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della



ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le



nuove terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti positivi sul decorso della



malattia, allungando, la vita dei malati anche senza speranza di guarigione. Ma, se



da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile



equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti nuovi problemi che riguardano:



la presa in carico di questa patologia complessa, la revisione organizzativa



necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente al nuovo scenario,



l’accesso rapido ed uniforme alle fortunatamente molte terapie innovative in alcuni



casi “Breakthrough”, i sottovalutati o non-valutati problemi nutrizionali che moltissimi



pazienti presentano. Senza dimenticare l’importanza della diagnosi precoce attraverso



screening strutturati e l’attenzione agli stili di vita. In questo scenario, ancor più dopo



l’esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina



territoriale, sta assumendo sempre più importanza nei processi organizzativi/gestionali



sia per un accesso rapido alle cure appropriate che per un coerente utilizzo delle risorse.











PARTECIPANTI





Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana



Livio Blasi, Presidente CIPOMO



Mario Boccadoro, Professore Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per



la Salute, Università di Torino



Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma



Pierfranco Conte, Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto



Oncologico Veneto, Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica



Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,



Coordinatore Rete Oncologica Veneta



Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC



Business School, Castellanza (VA)



Francesco De Lorenzo, Presidente F.A.V.O



Franca Fagioli, Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta



Valeria Fava, Cittadinanzattiva



Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità



Roberto Labianca, Oncologo Medico, Già Direttore Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII



Bergamo



Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione generale della programmazione sanitaria - Qualità,



rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero della Salute



Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA



Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova,



Reggio Emilia



Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola



Superiore Sant’Anna, Pisa

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità





