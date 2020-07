Il prossimo venerdì 3 Luglio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il WEBINAR ‘Oncorete Sharing and Innovation System’, organizzato da Motore Sanità.

Sarà un confronto tra istituzioni ed esperti del settore sanità con l'obiettivo di migliorare le reti oncologiche e i centri oncologici che progressivamente si stanno formando nella Regione Piemonte.





Interverranno, tra gli altri:



Massimo Aglietta, Professore Ordinario di Oncologia Medica, Università di Torino - Direttore Oncologia Medica, Istituto Candiolo FPO IRCSS (TO)



Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta e Presidente Comitato Scientifico Associazione e per la Prevenzione e Cura Tumori Piemonte



Francesco Cattel, Direttore SC Farmacia AOU Città della Salute e della Scienza



Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti – Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita AOU Città della Salute e della Scienza, Torino



Maria T. Fierro, Direttore SC Dermatologia U, AOU Città della Salute e della Scienza, Torino



Giulia Gioda, Presidente Associazione per la Prevenzione e Cura dei Tumori Piemonte



Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari



Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani, Regione Piemonte



Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità







Per partecipare al Webinar del 3 Luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3gdw27k







Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962