Onion Rings, Paralove 

Paralove è presa di coscienza e grido di liberazione dalle affettività malate. Un riff che straborda voglia di riscatto. Distorsioni giganti. Rullate assassine.

Gli Onion Rings sono una rock band aretina nata nell'estate del 2015 e composta da Matteo Palombo (chitarra e voce); Mirko Crulli (chitarra); Niccolò Casucci (basso) e Jacopo Pieri (batteria). Nello stesso anno la band si esibisce nei primi live con cover e pezzi propri. Nel 2016 registrano i primi due inediti in studio, Through the Dawn e I don’t care, continuando a suonare dal vivo in vari locali delle province di Arezzo e Perugia, portando sul palco il proprio rock essenziale ed energico, con evidenti contaminazioni punk, grunge e indie.



Nel marzo 2017 realizzano il proprio primo videoclip, per il brano Hot Truck. Dopo i live estivi, gli Onion Rings si chiudono in studio per iniziare le registrazioni del loro primo ed omonimo EP, uscito il 23 febbraio 2018. Il primo singolo estratto dall'EP, Complicated, è stato pubblicato su YouTube lo stesso giorno. Dal febbraio 2018 alternano esibizioni live per la promozione dell'EP, alla partecipazione a contest locali e nazionali, quali Arezzo Wave Toscana, Sanremo Rock e Suono Dunque Sono. Arrivano in finale a tutti e tre, e si aggiudicano la vittoria al terzo, che gli consente di esibirsi sul noto palco del Mengo Music Festival. Il 12 dicembre 2018 esce su YouTube Sunburst, secondo singolo estratto dal loro EP, che ha superato le 20mila visualizzazioni. Le esibizioni live in supporto all’uscita dell’EP proseguono nel 2019, portando la band aretina a calcare il Legend Club di Milano. Dall’inizio del 2020 il gruppo è alle prese con le registrazioni del primo disco ufficiale, che conterrà 10 tracce inedite.



Hanno scritto di noi su “La Repubblica” di Firenze: «Ci sono delle band che hanno la capacità quasi innata di fare comunità. Salgono sul palco, afferrano le chitarre elettriche, le bacchette si posano sul rullante, e vai. Si è tutti una persona sola, un corpo unico che vibra della stessa emozione, della stessa rabia, della stessa delusione. È quello che accade con gli aretini Onion Rings (...) In zona sono diventati un autentico fenomeno di culto, forti di un rock diretto, sincero, dove due chitarre disegnano riff urticanti ma anche melodie che, comunque, ringhiano genuinità e voglia di esserci, senza troppe frottole in testa. A testimonianza di questa adesione viscerale al rock c’è un EP che può essere ascoltato su Spotify: punk e grunge stringono eterna alleanza nel nome di una comunicativa diretta, frontale, cartavetrata. Intanto la loro avventura live continua: consolidano sui palchi la loro complicità, e quella con un pubblico che cade volentieri nella loro rete sonora, grondante sudore e immancabile birra, carburante del loro entusiasmo rock. Se vi capita di incontrarli, fermatevi ad ascoltarli. E, magari, potreste anche non pentirvene».