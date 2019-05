Online la classifica di aprile dei manager: lo rende noto Reputation Science, guidata da Auro Palomba

Online la nuova classifica dei 100 Top Manager di Reputation Science, joint venture guidata da Auro Palomba e Andrea Barchiesi. Presenti nelle prime tre posizioni, in ordine, Urbano Cairo, John Elkann e Francesco Starace

È Urbano Cairo il manager in testa alla classifica di aprile dei vertici aziendali italiani di Reputation Science, joint venture tra Community di Auro Palomba e Reputation Manager di Andrea Barchiesi. La graduatoria, denominata Top Manager Reputation, è un Osservatorio permanente sulla reputazione digitale web dei primi cento dirigenti presenti in posizione apicale nelle rispettive realtà imprenditoriali italiane. Nuovamente medaglia d’oro al Presidente e AD di RCS MediaGroup: merito soprattutto dei risultati positivi del gruppo, trainati dall’online e dagli ascolti in salita di La7. Medaglia d’argento per John Elkann, che guadagna un posto rispetto alla rilevazione di marzo grazie all’avvio di Fca Heritage Hub. Il podio si chiude con la medaglia di bronzo a Francesco Starace, merito del raddoppio da parte di Enel del commercio di auto elettriche nel 2018. Quarto Claudio Descalzi, in salita nella classifica generale grazie al piano sulle rinnovabili e all’accordo con Cnr. Anche Alberto Bombassei risale di tre posizioni e si classifica quinto: positive per lui sono state le dichiarazioni di espansione nel mercato cinese. A chiusura della top dieci troviamo Remo Ruffini, Presidente e AD di Moncler. Perdono invece terreno, rispetto alla precedente rilevazione effettuata dalla joint venture tra Reputation Manager di Andrea Barchiesi e la società di Auro Palomba, Giuseppe Bono, AD di Fincantieri, undicesimo in classifica, Miuccia Prada quattordicesima e Alberto Nagel, AD di Mediobanca, numero quindici su cento Top Manager totali.



I manager che guadagnano più posizioni nella classifica della joint venture di Auro Palomba

Nella parte bassa della classifica Top 100 di Reputation Science, joint venture tra Reputation Manager di Andrea Barchiesi e Community di Auro Palomba, vi sono numerose altre importanti risalite di posizioni. Ad esempio quella di Ennio Doris, classificatosi sedicesimo, che rimonta di tredici posti dopo il conseguimento di un milione di azioni di Mediobanca. Anche Luigi Ferraris, AD e DG di Terna, guadagna sette posizioni risultando ventiquattresimo: merito del nuovo piano industriale aziendale. Tra le migliori performance, con tredici posti guadagnati ciascuno, si possono menzionare Elisabetta Franchi, proprietaria dell’omonimo brand di moda, e Fabrizio Saccomani, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Unicredit, rispettivamente trentanovesima e quarantottesimo in classifica. Notevoli anche le prestazioni di Bob Kunze-Concewitz (quarantanovesimo), CEO di Campari, Gianluigi Vittorio Castelli (sessantacinquesimo), Presidente di FS e Alessandro Foti (sessantanovesimo), AD di FinecoBank. Tutti e tre infatti risalgono di dieci posizioni rispetto alla precedente rilevazione di marzo. Moderata rimonta anche per Piersilvio Berlusconi, che è ottantesimo risalendo di tre posti. A chiusura della classifica dei cento dirigenti con la migliore reputazione web sono degni di nota i passi in avanti di Claudio Lotito, Presidente della Lazio, Massimo Ferrero, Presidente e AD della Sampdoria, e Paolo Rocca, Presidente e CEO di Tenaris. Infine Enrico Preziosi, ai vertici del Genoa, guadagna due posizioni da marzo.