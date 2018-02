“Operazione San Valentino”: Connexia, a caccia di talenti, lancia il Creative Speed Date

Connexia chiama a raccolta aspiranti Copywriter e Art Director per lo speciale Speed Date di San Valentino. Unico requisito: creatività

Connexia, Data Driven Creativity Agency del Gruppo Doxa, presenta Creative Speed Date, l’iniziativa speciale di San Valentino rivolta agli aspiranti Copywriter e Art Director “innamorati” della propria professione e pronti a mettersi in gioco.

Obiettivo: diventare la “nuova metà” di una coppia creativa felice!

Una manciata di giorni a disposizione per proporsi e inviare il proprio CV: i creativi selezionati saranno convocati alle ore 18.00 del 14 Febbraio per confrontarsi vis-à-vis con la direzione creativa di Connexia.



Per chiamare a raccolta i talenti, Connexia ha realizzato un accattivante video recruiting multi-soggetto, on air sul canale Facebook dell’agenzia. La scena si apre con una carrellata di coppie creative, tutte legate da evidenti “affinità elettive” e tutte visibilmente entusiaste di far parte di un duo! Nel tripudio della complicità, spicca una giovane creativa solitaria, desiderosa di incontrare il prima possibile la sua “metà creativa”.



Come candidarsi.

Per partecipare allo Speed Date di San Valentino, basta inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo creativespeeddate@connexia.com, entro e non oltre le ore 00.00 di lunedì 12 febbraio. I profili più interessanti saranno invitati a partecipare il 14 febbraio al Creative Speed Date presso la sede di Connexia (in via B. Panizza, 7 @Milano), dove daranno prova del loro amore e della loro passione creativa.



Connexia

Connexia è la prima data driven creativity agency con una mission precisa: pensare e sviluppare progetti che uniscono dati, strategia, creatività e tecnologia.

I dati sono le fondamenta di ogni strategia di business e comunicazione che proponiamo: l'appartenenza al gruppo Doxa ci permette di approfondire scenari di mercato e target di riferimento dei nostri clienti utilizzando un approccio data-driven e misurando ogni singola azione e attività.

Grazie ad un team di 100 consulenti, appassionati esperti di comunicazione, raccontiamo idee e valori di brand costruendo esperienze uniche e coinvolgenti, che vivono su ogni canale e coprono l’intera filiera del processo di comunicazione. Dalle media relation alla video production, dalle attivazioni social alle campagne ATL, passando per gli eventi e arrivando fino allo sviluppo di digital platform e alla reputazione delle marche online: tutte le nostre service line seguono l’approccio data-driven. Pensiamo social ma non abusiamo delle definizioni storytelling ed engagement: è nella nostra natura ideare percorsi di comunicazione creativi, che sappiano catturare l’attenzione sempre e dovunque. Per diventare memorabili. www.connexia.com