Ostia Summer Festival // Casting Napoli

i Casting per accedere all'Ostia Summer Festival arrivano a Napoli,

I CASTING per accedere all’Ostia Summer Festival 2020, per gli amici della Campania, si svolgeranno a Napoli il giorno 22 Marzo alle ore 11.00.

PRESSO.

La Blunote School che è attiva sul territorio napoletano dal 2004, e accoglie allievi da tutto il territorio campano, isole comprese.

I titolari della Blunote School sono il Maestro Peppe Cantarella (pianista, arrangiatore, compositore, insegnante di pianoforte e canto moderno), e la Maestra Fiorella Barrella (Insegnate di canto moderno).

La Blunote School si trova in Via Ilioneo 69/e Bagnoli Napoli, ed è facilmente raggiungibile con l’autostrada uscita tangenziale Agnano o Fuorigrotta

Con la Metro linea 2, Con la cumana.



www.ostiasummerfestival.it

casting@ostiasummerfestival.it