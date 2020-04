OTTICA MARIUZ: Occhiali gratuiti per chi combatte in prima linea il Covid-19

In provincia di Pordenone, Mariuz offre un aiuto concreto a medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari

L’utilizzo di maschere filtranti e protettive è fondamentale per evitare il contagio da Covid-19; una precauzione d’obbligo per tutto il personale medico impegnato quotidianamente nella battaglia contro il virus. Molti operatori sanitari però necessitano di dispositivi correttivi da indossare sotto alle maschere protettive. Ecco che un ottico friulano Sante Mariuz, titolare dei due omonimi punti vendita a Fontanafredda e Porcia, in provincia di Pordenone, nella zona occidentale del Friuli Venezia Giulia, cuore pulsante dell’economia della Regione, sceglie di scendere in campo offrendo lenti e occhiali gratuiti a medici e infermieri della zona.



“In questo momento così difficile tutti dobbiamo fare qualcosa per aiutare gli altri. In molti stanno facendo delle donazioni ad enti e associazioni”, spiega il signor Mariuz. “Anche noi abbiamo voluto fare qualcosa nel nostro piccolo. Alle donazioni abbiamo preferito un aiuto diretto per coloro che oggi sono in prima linea nella lotta al Covid 19, ovvero, medici, infermieri, addetti al soccorso, medici di base al lavoro per la cura e la prevenzione del COVID 19, attivi nei centri ospedalieri della Provincia. Per chi di loro ne ha bisogno, mettiamo a disposizione gratuitamente lenti correttive, montature e lenti a contatto”.



Un modo tangibile e utile per dire grazie a chi ogni giorno rischia la vita in questa emergenza. L’iniziativa è stata lanciata da pochi giorni e amplificata su alcune testate locali.

“Abbiamo riaperto i battenti subito dopo Pasqua, in linea con le direttive di Governo e Regione proprio per gestire questa iniziativa. Le richieste cominciano ad arrivare, sono in molti che ci contattano dalle 3 strutture ospedaliere della zona” ha commentato Mariuz.



Per poter dar vita a questo progetto, si è affidato a partner con cui collabora ormai da tempo. “Per le lenti oftalmiche ho parlato con Paolo Cassinari, Managing Director di BBGR Italia. Lo considero un amico. C’eravamo sentiti all’inizio di questa situazione e mi aveva garantito il suo supporto nel caso avessi lanciato un’iniziativa particolare. E così è stato”.



Oltre a Galileo per le lenti oftalmiche, gli altri partner dell’iniziativa sono Baush + Lomb per le LAC e Thema per le montature.



Sante Mariuz non sa quante lenti, occhiali e LAC regalerà. “Poche o tante non importa, so che nel mio piccolo anche io avrò fatto la mia parte in questo momento difficile!”.