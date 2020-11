Ottimo debutto di Golosaria Fiera Online che prosegue fino a Natale

Al via la seconda fase di Golosaria, che vivrà fino al 20 dicembre

Dopo l’exploit dei primi 7 giorni di Golosaria Fiera Online, durante i quali si sono approcciati alla Fiera digitale 21.000 visitatori (con 261.501 interazioni), che hanno potuto conoscere ed apprezzare le eccellenze agroalimentari di oltre 230 espositori food&wine selezionati dalla guida ilGolosario di Paolo Massobrio, che esce regolarmente dal 2000, ma anche gli appuntamenti inseriti nel palinsesto svelato giorno dopo giorno nell’Area Agorà-Webinar, Golosaria si appresta a vivere la sua seconda fase, forte di una importante copertura sui Social, con 1.204.006 persone raggiunte, oltre 1.900.000 interazioni e centinaia di migliaia di visualizzazioni ricavate dai lanci dei molteplici appuntamenti: dai talk show agli show cooking; dai wine tasting ai dialoghi che Paolo Massobrio ha intessuto con i personaggi del gusto e della comunicazione.



Quindi le premiazioni dei Top Hundred, i 100 migliori vini d’Italia selezionati da Paolo Massobrio e Marco Gatti, e delle migliori tavole italiane insignite della Corona o del Faccino Radioso nella guida ilGolosario Ristoranti, che ha riscontrato un’attenzione senza precedenti, con il seguitissimo video della corona rossa assegnata all’agriturismo Ferdy di Lenna - che ha superato le 900 visualizzazioni - e la partecipazione di 1.500 ristoratori che, nella giornata di lunedì si sono collegati da casa per seguire le premiazioni.



Ma l’occasione sarà ancora ghiotta, poiché Golosaria Fiera Online proseguirà fino a Natale. Da oggi al 20 dicembre, infatti, collegandosi a www.golosariafieraonline.it, sarà possibile accedere alla piattaforma, rivedere i tanti appuntamenti - oltre 70 - andati in scena in questi giorni e navigare all’interno dei padiglioni andando direttamente negli shop online dei vari produttori o approfittando del temporary shop Lorenzo Vinci by Golosaria, attivo fino a domenica 8 novembre con 300 prodotti di 39 espositori e uno sconto del 10% su tutti gli acquisti.



Al palinsesto di eventi, già molto ricco, se ne aggiungeranno poi altri nelle prossime settimane, così da sviluppare un vero e proprio sistema di comunicazione che farà compagnia in questo periodo inatteso.



E visto lo scenario di un nuovo lockdown, la redazione del Golosario ha ripristinato la Guida on Line al Delivery, che verrà aggiornata di ora in ora per sostenere il mondo della ristorazione che si sta reinventando per la seconda volta. La trovate sia su IlGolosario.it sia su Golosaria.it dove è possibile seguire tutti gli aggiornamenti della piattaforma on line.