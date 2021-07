OURGIRLSONTHEBEACH: un'estate al mare con Camomilla Italia

CAMOMILLA ITALIA SS21 Non solo social, la campagna #OURGIRLSONTHEBEACH vuole coinvolgere tutta la community Camomilla Italia, incluse tutte le clienti, che potranno condividere sui social i loro scatti estivi e glam indossando i costumi e i capi del brand.

L’estate di Camomilla Italia è all’insegna delle good vibes. Il brand ha realizzato una linea estiva e chic, composta da costumi interi sofisticati e glam, maxi dress scivolati e impalpabili, top e shorts passe-partout. Per celebrare tutta l’energia dell’estate e la bellezza del panorama italiano, Camomilla Italia ha scelto alcune influencer da tutto il bel Belpaese come ambassador di stile.



Da Nord a Sud, dalla Liguria alla Sicilia, la collezione Camomilla Italia è indossata da donne, it-girl ed influencer, che con l’hashtag #OURGIRLSONTHEBEACH ci accompagneranno sui social media nelle calde giornate estive, tra un tuffo in mare e un aperitivo bordo piscina.



Non solo social, la campagna #OURGIRLSONTHEBEACH vuole coinvolgere tutta la community Camomilla Italia, incluse tutte le clienti, che potranno condividere sui social i loro scatti estivi e glam indossando i costumi e i capi del brand.



Fra i costumi protagonisti degli scatti insieme alle influencer ci saranno l’intero total black da diva contemporanea, con giochi di trasparenze raffinati, quello rosa effetto gloss e quello verde oliva con una profonda scollatura e una sottile cintura ad impreziosire la vita.



Un’estate al mare glam con Camomilla Italia!