Outlet abiti da sposa e cerimonia ad Avellino

Wanda’s dress presenta con il rinnovo grafico del sito l’outlet per gli abiti da sposa, sposo e cerimonia

Nel corso degli anni le abitudini degli italiani in fatto di acquisti in rete sono cambiate e, anche il settore della vendita online di abiti da cerimonia, non fa eccezioni.

Chi ha saputo intuire questa nuova e dilagante tendenza, oggi riscuote il meritato successo per gli investimenti fatti in termini economici e di lavoro in ambito digital. Sicuramente questo aspetto lungimirante nel settore degli abiti da cerimonia è riconducibile all’Atelier di Wandasdress.it, che, nato negli anni 80 con la loro sede storica in Campania, per la precisione in Via Roma, 149 Atripalda (AV), ha saputo evolversi e sfruttare tutte le nuove tecniche presenti sul mercato.

Oggi lo showroom è un punto di riferimento nel Sud Italia per la vendita di abiti da cerimonia, forte anche della crescita sul web, in quanto sempre più frequentemente riesce a soddisfare la clientela di tutto il territorio.

Oggi, grazie al successo raccolto, è stato totalmente rivisitato il sito web con una nuova grafica e nuovi servizi. Sapendo cogliere tutte le opportunità la boutique inaugura il proprio outlet per gli abiti da sposa, sposo e il vestiario per le cerimonie. Visitando il sito web https://wandasdress.it si possono vedere le collezioni appartenenti alle più prestigiose firme che collaborano con la sartoria.

La responsabile Annamaria Pescatore non ha solo il merito di aver creduto con fermezza nell’innovazione sartoriale, ma ha anche saputo coltivare e istruire il proprio personale nell’attenzione al cliente; ogni futura sposa è servita con maestria, curando anche i minimi particolari dell’abito scelto. Da poco è stata lanciata la collezione outlet per gli abiti da sposa dal nome Instile, dove, ogni abito delle precedenti collezioni delle migliori marche, potrà essere personalizzato secondo le esigenze della sposa. La sartoria di Wanda’s dress è una chiara dimostrazione dell’artigianato partenopeo, una delle eccellenze in Italia riconosciuta in tutto il mondo. Dunque il 2019 ha rappresentato un anno di svolta e di rinnovamento sia digitale che sartoriale e possiamo racchiudere per punti i traguardi raggiunti:

1. Restyling del sito

2. Apertura outlet abiti da sposa e da cerimonia

3. Instile apertura nuovo negozio nel panorama degli abiti da sposi

Le novità non finiranno qui, in cantiere ci sono ancora molte idee da perfezionare e lanciare sul mercato, rimanete sintonizzati perché sentiremo ancora parlare dell’Atelier Wanda’s dress.

Per chi volesse raggiungere lo showroom :

Wanda’s dress Showroom Sposa, Sposo, Cerimonia

Via Roma 149 – 83042 Atripalda (AV)

Tel: 0825.62.36.66

Instile Outlet Sposa, Sposo, Cerimonia

Via Aldo Moro 40/42, 83042 Atripalda (AV)

Tel: 0825.622499