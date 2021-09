OVHcloud e Talentsoft insieme per offrire una soluzione di gestione delle risorse umane con Trusted Cloud

L’offerta di Talentsoft sfrutta le soluzioni Hosted Private Cloud vSAN e High-End Dedicated Server di OVHcloud, combinate con i servizi e il software di Talentsoft.

OVHcloud e Talentsoft, un’azienda Cegid[1], annunciano una nuova offerta Trusted Cloud dedicata alla gestione delle risorse umane in Europa. Questa offerta conferma la volontà delle due aziende di supportare la gestione delle HR nel settore pubblico a livello continentale, ponendo sempre più al centro dell’attenzione la protezione dei dati e la sovranità digitale.



La creazione di un ecosistema locale etico per la protezione dei dati e la sovranità digitale è necessaria secondo l’89% degli intervistati dell’ultimo sondaggio IFOP per OVHcloud. Quasi la metà degli intervistati (45%) ha più fiducia nelle aziende francesi ed europee relativamente alla protezione dei propri dati personali. Il 72% si oppone, invece, alla conservazione di questi ultimi al di fuori dell’UE. Con questa partnership, le due aziende implementeranno, in modo più rapido e sicuro, nuovi servizi all’interno di un ecosistema SaaS trusted, garantendo così la protezione dei dati sensibili relativi alle risorse umane.

L’offerta di Talentsoft sfrutta le soluzioni Hosted Private Cloud vSAN e High-End Dedicated Server di OVHcloud, combinate con i servizi e il software di Talentsoft. Entrambe le soluzioni sono certificate ISO/IEC 27001, conformi ai requisiti GDPR dell’UE. L’offerta soddisfa quindi gli standard più rigorosi in termini di sicurezza, disponibilità e affidabilità dei dati – standard richiesti per l’attività di agenzie governative, organizzazioni ed Operatori di Servizi Essenziali (OSE) che processano dati sensibili in Europa.



“Attraverso questa partnership offriamo una soluzione in grado di rispondere alle sfide della sovranità dei dati. È anche la prova che tutte le organizzazioni e istituzioni sono sempre più sensibili e attente a questo tema. Insieme rafforziamo l’ecosistema SaaS trusted a vantaggio della protezione dei dati degli utenti, introducendo, allo stesso tempo, nuovi servizi innovativi nella gestione del capitale umano. Talentsoft rafforza il gruppo di partner di OVHcloud che si dedicano e si impegnano nella co-costruzione di un cloud aperto e sicuro, attraverso il programma Open Trusted Cloud [2]”, ha affermato Sylvain Rouri, CSO di OVHcloud.



“Talentsoft è pioniera nell’utilizzo del cloud per le Risorse Umane e la nostra missione è anticipare e supportare le trasformazioni di questo settore. La partnership con OVHcloud è particolarmente importante, in quanto garantisce che i nostri clienti continuino a beneficiare della gestione sovrana dei loro dati più preziosi con una soluzione completa di management del capitale umano, controllata interamente in Europa. I nostri clienti potranno quindi fare affidamento sulle nostre soluzioni per trasformare la loro organizzazione, aumentare la loro agilità e l’impatto della loro strategia HR rispettando tutte le specifiche delle pratiche HR in Europa, sia ora che in futuro”, ha affermato Geoffrey Janvier, VP Product & Engineering in Talentsoft, azienda Cegid.



Note:

[1] Dopo il completamento dell’acquisizione di Talentsoft da parte di Cegid, lo staff di Talentsoft è entrato a far parte di Cegid il 12 luglio 2021.

[1] Open Trusted Cloud si rivolge ai fornitori di software, nonché ai fornitori di soluzioni SaaS e PaaS al fine di costruire insieme un ecosistema di PaaS e SaaS in un’infrastruttura aperta, reversibile, scalabile e affidabile.



Cegid

Cegid è uno dei principali attori nelle soluzioni di cloud management per i professionisti nei settori della finanza (ERP, tesoreria, fiscale), delle risorse umane (paghe, gestione dei talenti, della contabilità e del retail). In quanto leader nelle soluzioni di cloud management, Cegid si impegna a lungo termine nei confronti dei propri clienti e supporta la digitalizzazione delle aziende, dalle piccole imprese ai grandi account, nonché delle organizzazioni pubbliche. Cegid unisce una visione lungimirante e pragmatica del fare business con la padronanza di nuove tecnologie e una conoscenza unica delle normative. In un mondo in rapida evoluzione, Cegid offre possibilità e rivela tutto il valore dei business dei propri clienti fornendo loro soluzioni utili e innovative.

Cegid ha 3.600 dipendenti e vende le sue soluzioni in 130 paesi. Cegid ha realizzato un fatturato di 498 milioni di euro (al 31 dicembre 2020). Pascal Houillon è entrato a far parte di Cegid in veste di CEO nel marzo 2017.

Ulteriori informazioni | www.cegid.com - http://jobs.cegid.com/



OVHcloud

OVHcloud è un attore globale e il principale provider europeo di servizi cloud che gestisce oltre 400.000 server all’interno dei propri 33 data center in 4 contenti. Da 20 anni il Gruppo fa leva su un modello integrato che fornisce il pieno controllo della catena di valore: dalla progettazione dei server alla produzione e gestione dei data center fino all’orchestrazione della rete in fibra ottica. Questo approccio unico consente ad OVHcloud di coprire, in modo indipendente, l’intero spettro di casi d’uso per i suoi 1.6 milioni di clienti in oltre 140 paesi. OVHcloud ora offre ai clienti soluzioni di ultima generazione che combinano prestazioni elevate, prezzi prevedibili e piena sovranità dei dati per supportare liberamente la loro crescita illimitata.

