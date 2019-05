Padova, Palazzo della Ragione si tinge di blu: sabato 11 maggio la Proclamazione Plenaria dei Diplomati DIEFFE

Gli studenti dell’Accademia delle Professioni saranno celebrati alla presenza delle Istituzioni e dell’Università di Padova. Sono centinaia i nuovi diplomati per l’Albo Alumni, contenente i nomi di tutti gli allievi dall’a.a. 2008/2009 a oggi. Attese a Padova oltre 600 persone provenienti da tutta Italia.

Sabato 11 maggio il Salone del Palazzo della Ragione di Padova farà da magnifico sfondo alla cerimonia di Proclamazione Plenaria organizzata dall’Accademia delle Professioni DIEFFE per celebrare il traguardo raggiunto dai suoi diplomati.

A partire dalle ore 11.00, i riflettori saranno puntati sulle centinaia di ex allievi provenienti da tutte le regioni d’Italia e dall’estero, divenuti professionisti dei settori Food&Beverage e Tech&Digital dopo aver concluso con successo i loro percorsi di formazione presso le 7 sedi DIEFFE di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Gli ex studenti DIEFFE riceveranno lo speciale diploma celebrativo alla presenza di illustri rappresentanti delle Istituzioni e del mondo scientifico e culturale, tra i quali l’Assessore del Comune di Padova al Commercio e Attività Produttive Antonio Bressa, in rappresentanza del Sindaco di Padova, Sergio Giordani, il Direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone, il Presidente CNCT (Comitato Nazionale Coordinamento Territoriale) Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Gianni Potti, l’Amministratore Delegato di Banca Prossima Marco Morganti, Il prof. Paolo Gubitta, la prof.ssa Lucia Bailoni e il prof. Enrico Novelli dell’Università degli Studi di Padova e Massimiliano Schiavon, Presidente Academy ITS Turismo Veneto.

Non mancherà anche quest’anno il Saluto del Governatore del Veneto Luca Zaia.

Oltre 400 nuovi diplomati si aggiungono in questa occasione all’Albo “Alumni” DIEFFE, che elenca tutti i nomi degli allievi che sin dall’a.a. 2008/2009 hanno scelto di formarsi in età adulta (il più giovane ha 18 anni e il più grande oltre 70) nelle aule e nei laboratori dell’Accademia, diventando affermati cuochi, pasticceri, sommelier del vino e beer sommelier, e ancora bar manager, pizzaioli, pastai, gelatieri, maître, F&B manager, birrai artigiani, ma anche web graphic designer, esperti del marketing digitale, addetti alla contabilità aziendale, programmatori PHP portando le expertise DIEFFE in tutto il mondo.

Oltre 600 i partecipanti attesi alla Cerimonia, che assisteranno a una cerimonia in cui il colpo d’occhio sarà senza dubbio emozionante. Una “marea blu”, costituita dai diplomati DIEFFE vestiti con toghe che richiamano il colore ufficiale dell’Accademia, farà il suo ingresso nel Salone di Palazzo della Ragione.

Oggi i diplomati di DIEFFE portano avanti con orgoglio le professioni apprese in Accademia in diverse Nazioni estere, dall’Australia al Nord Carolina, dalla Germania alle Isole Canarie, da Irlanda, Regno Unito e Norvegia a Russia, Vietnam e Brasile, testimoni nel mondo delle capacità professionali e imprenditoriali italiane nel mondo del digitale o del Food&Beverage.

L’evento si inserisce tra gli appuntamenti della kermesse “Il Salone dei Sapori” evento celebrativo nazionale per questo storico luogo, Palazzo della Ragione, simbolo di Padova candidato a entrare nella World Heritage List UNESCO in occasione della celebrazione degli 800 anni dalla sua costruzione.





DIEFFE si è affermata nel corso degli anni come Polo Didattico di riferimento per l’Italia e per l’estero nei settori Food&Beverage e Tech&Digital. In qualità di Ente di Formazione riconosciuto e accreditato presso Ministero dell’Istruzione e Regione Veneto, opera con competenza in 3 settori:

Istruzione Scolastica | 4 Centri di Formazione Professionale rivolti a ragazzi in obbligo scolastico (13-16 anni) in Veneto e un Istituto Superiore Paritario di Enogastronomia a Padova. Circa 1000 studenti all’anno.

Accademia delle Professioni | Formazione professionale negli ambiti Food&Beverage e Tech&Digital dedicata agli adulti (+18 anni) che desiderano riqualificarsi rispetto al mercato del lavoro. Circa 1800 allievi all’anno nelle 7 sedi di Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Servizi alle Aziende | Accanto a istruzione, formazione professionale e accompagnamento al lavoro, DIEFFE concentra le proprie attività sui Servizi di Formazione Continua e Consulenza per l’Impresa, con un team dedicato di Professionisti Senior.

Infine, DIEFFE ospita nelle proprie sedi – distribuite nelle province di Padova, Venezia, Vicenza, Treviso, Verona, Bologna e Pordenone – le più prestigiose Associazioni di Categoria, come Federazione Italiana Cuochi, Associazione Italiana Barman e Sostenitori.