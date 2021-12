Pagamenti digitali: Epipoli porta il Fintech al supermercato con la sua Ricaricabile Mastercard

Acquisti contactless, prelievi Bancomat, zero canone, senza conto corrente

Epipoli, gruppo italiano leader nelle carte prepagate e nei sistemi di engagement, porta il FinTech al supermercato e lancia Epipoli Prepagata Mastercard Ricaricabile, la prima carta prepagata ricaricabile che si può acquistare nei punti vendita della Grande Distribuzione food, non food e Multimedia.



È un esempio concreto di Neobank che coinvolge negozi sia digitali sia fisici. Aspiag Service - Concessionaria Despar nel Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, Carrefour, Esselunga, Il Gigante, Iper la grande I – Gruppo Finiper sono le catene di vendita al dettaglio, dove, a partire da dicembre, sarà possibile acquistare la tessera e le ricariche.



Una volta attivata, la carta può essere utilizzata per effettuare acquisti nei negozi fisici e online, in Italia e nel mondo e per prelevare denaro agli sportelli automatici, anche in assenza di un conto corrente bancario. A gennaio seguiranno tutti gli altri rivenditori, tra cui la Feltrinelli e Mondadori.



In un Paese dove l'utilizzo delle carte di credito è tra i più bassi d'Europa, la Mastercard Ricaricabile di Epipoli abbatte le barriere agli acquisti on line e pone un limite all'utilizzo del contante. È una vera democratizzazione dei pagamenti elettronici e una sorta di educazione nei loro confronti. Anche i giovani possono utilizzare la carta, e i cosiddetti “non bancarizzati” possono avere sempre soldi a portata di mano. Le aziende possono, invece, sviluppare programmi fedeltà innovativi con il meccanismo del cashback.



Il cashless è una tendenza consolidata in Italia, dove cresce anche il mercato delle realtà FinTech i cui servizi sono sempre più richiesti dai consumatori. Nella prima metà del 2021 le transazioni regolate tramite pagamenti digitali sono aumentate del 23% rispetto allo stesso periodo del 2020, raggiungendo i 145,6 miliardi di euro[1].



Al centro della rivoluzione digitale dei pagamenti, le carte prepagate negli ultimi 12 mesi sono aumentate del 32%, registrando 760 milioni di transazioni per un valore passato da 21,2 a 28 miliardi di euro.



Epipoli, che già gestisce uno dei più grandi programmi prepagati in Europa, con la nuova Epipoli Prepaid Mastercard Ricaricabile, rende i pagamenti digitali ancora più accessibili, offrendo una soluzione versatile, duratura e con maggiore disponibilità all'acquisto direttamente nella GDO. L'Osservatorio annuale FinTech di PwC Italia ha infatti inserito Epipoli tra le aziende che hanno sviluppato soluzioni di pagamento innovative in questo mercato.



Gaetano Giannetto, Fondatore e Presidente di Epipoli, commenta: “Siamo stati i primi a introdurre le Gift Card in Italia nel 2006. Oggi siamo i primi a garantire pagamenti digitali e servizi come il prelievo di denaro alla portata di tutti. Una rivoluzione che porta il FinTech direttamente al punto vendita, avvicinando alla connettività anche i consumatori non bancarizzati in un'era di crescente domanda di servizi digitali".



Dotata di tecnologia chip e contactless, Epipoli Prepagata Mastercard Ricaricabile è acquistabile in cassa (il costo al pubblico è di € 9,90), non prevede canone annuo, può essere ricaricata fino a €3.000 in qualsiasi momento e ha un canone annuo massimo di ricarica di €25.000 (acquistando le ricariche negli stessi punti vendita dove si acquista la card oppure on line).



Dal momento dell’acquisto, per attivare la carta Epipoli Mastercard Ricaricabile è sufficiente effettuare il processo di onboarding online, certificato da Infocert, inserire i propri dati e creare la propria utenza su www.mygiftcard.it.



All'interno della propria area personale su MyGiftCard, gli utenti possono controllare in tempo reale tutti i dettagli della propria carta, come saldo, cronologia delle transazioni, ricaricare la carta e accedere a una serie di vantaggi. La nuova App, che fornisce funzionalità molto avanzate, verrà lanciata entro il primo trimestre del 2022.



Epipoli è una delle aziende internazionali del settore FinTech ed è leader di mercato nei servizi Prepagati e nei sistemi di Engagement. Nel 2006 ha introdotto le Gift Card in Italia e, oggi, il prepaid payment network che ha costruito - che include 400 Partner in oltre 70.000 punti vendita in Europa e più di 4 milioni di consumatori - rappresenta l’anello di congiunzione tra il mondo digitale e quello dei punti vendita fisici.



ph fonte ufficio stampa