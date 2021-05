Esce il 14 maggio Parlo ancora di noi, il nuovo singolo di Pago.

Brano che tratta il tema dell’amore universale, Parlo ancora di noi è un inno pop coinvolgente che celebra la libertà.



Dopo le vicissitudini che ho attraversato durante questi anni – spiega l’artista – ero indeciso se parlare d’amore anche in questo brano, oppure no. In quest’ultimo periodo, si è affrontato molto spesso l’argomento e ho capito che forse non se ne parla ancora abbastanza come vorrei: l’amore è universale e non si dovrebbe mai mettere in dubbio. Non ha forme, colori, sesso, genere. È un sentimento che tutti dovrebbero avere la possibilità di provare in piena libertà, raccontandolo senza che nessuno possa discriminarlo.

Viva l’amore e viva la libertà!





BIOGRAFIA



Nato a Cagliari nel 1971 e cresciuto a Quartu Sant’Elena, Pago è pseudonimo di Pacifico Settembre, cantante e personaggio televisivo. Da sempre appassionato di musica, dopo alcune esperienze con la band New Rose decide di lasciare la sua terra d’origine, la Sardegna, in cerca di fortuna. Da Napoli a Parigi, fino a Milano, dove si stabilisce e dove nel 2005 ottiene un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy. Il suo primo singolo Parlo di te ottiene un successo immediato e, oltre ad essere la colonna sonora di uno spot pubblicitario, diventa uno dei tormentoni dell’estate e gli consente di partecipare al Festivalbar. L’anno successivo partecipa alla terza edizione del reality show MusicFarm, condotto da Simona Ventura conquistando il cuore del pubblico e risultandone vincitore. Dopo questa prima esperienza televisiva, pubblica il suo primo album Pacifico Settembre, anticipato dal singolo Vorrei tu fossi mia e prosegue la sua carriera musicale, pubblicando il secondo album Aria di Settembre nel 2009. Nel frattempo si sposa con la showgirl Miriana Trevisan, unione da cui nasce il figlio Nicola, ma la relazione finisce nel 2013. Nel 2019 partecipa alla seconda edizione del reality show Temptation Island Vip con l’ex compagna Serena Enardu, già tronista del programma Uomini e Donne, mentre nel 2020, Pago è protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip, arrivando sino alla tredicesima puntata. Nello stesso anno partecipa al programma musicale di Rai 1, Tale e quale Show e con un’entusiasmante imitazione di Bruce Springsteen in Dancing in the Dark conquista la vittoria dell’ultima edizione del talent show.