Palcogiovani 2018 - No ste verzer quela porta

Domenica 16 dicembre alle ore 11:15 al Teatro Silvio Pellico di Trieste La Compagnia BANDABLANDA – F.I.T.A. (Trieste) presenta NO STE VERZER QUELA PORTA, di Gianpacco, regia di Gianpacco ed Alenka Devetta.

La rassegna teatrale rivolta ad un pubblico di giovani e giovanissimi promossa ed organizzata dal Comitato Provinciale di Trieste-Gorizia F.I.T.A. ritorna per il secondo anno consecutivo al Teatro Silvio Pellico (via Ananian 5 – Trieste) con il quarto spettacolo in cartellone.



Sappiamo tutti a cosa servono le porte: stavolta sarebbe stato meglio seguire il consiglio del titolo, o forse no: ce lo direte voi...La storia mette di fronte due famiglie che si conoscono per la prima volta: scoprite voi quale è la più normale, facendo molta attenzione perché l'apparenza inganna, non sempre la prima impressione è quella giusta, ma spesso la prima impressione fa...impressione...C'è qualcosa di strano e macabro che aleggia sulla villa, ma c'è anche qualcosa di molto comico che è in arrivo nella villa stessa, qualcosa che vi travolgerà di risate. Vi invitiamo ad aprire quella porta assieme a noi per scoprire la magia del teatro e impararne il trucco…(Età consigliata 6 -12 anni). Durata: 65 minuti.



In scena: Cristiano Vaselli, Gaia Millo, Sofia Di Maio, Riccardo Draisci, Stefan Iuricic, Alice Amodio,

Natan Andreta, Ares Agnolin, William Piccotti, Caterina Lanza, Matteo Surez,Teresa Dovier, Virginia Lanza.



Costumi: Maria Cristina Giacomini.

Coreografie: Francesca Pacco.

Grafica: Gianmarco Pacco.

Scene: Roberto Pignataro.

Musiche: Maxino.



Grazie per la collaborazione a Orietta Viezzoli, Lorenzo Noce e Parrocchia San Marco Evangelista.



La manifestazione PALCOGIOVANI 2018 è stata creata per dare spazio alle Compagnie amatoriali triestine e regionali che si occupano del teatro rivolto ai bambini e che in questa attività rivolgono la massima attenzione allo studio dei testi e delle modalità di allestimento da mettere in scena, convinti che andare a Teatro fin da piccoli rappresenti una opportunità da cogliere per stimolare, arricchire e stuzzicare la fantasia dei giovani spettatori.



Il cartellone è composto da 4 domeniche, dal 28 ottobre al 16 dicembre, inizio ore 11.15, ed è realizzato con il sostegno dell’Associazione Regionale F.I.T.A.- U.I.L.T. FVG, tramite fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la collaborazione dell’Associazione L’ARMONIA.



Il costo del biglietto è unico ed è stato fissato a € 5,00. Apertura della cassa un'ora prima dell'inizio dello spettacolo