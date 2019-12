Palladian Routes, un nuovo racconto del Luxury & Lifestyle Veneto

Ad Alli e Bitesp 2019, travel designer da tutto il mondo per conoscere l'autenticità del lifestyle italiano nel contesto del turismo luxury ed esperienziale

Vicenza, 05 dicembre 2019 – Sono state quattro giornate intense quelle appena trascorse a Venezia da Palladian Routes, che ha partecipato a due appuntamenti importanti per il mondo del turismo veneto: Alli, Authentic Luxury & Lifestyle in Italy evento patrocinato dalla Regione Veneto e Bitesp, Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale con patrocinio Nit.

Alli, alla sua prima edizione è stato organizzato da Itadilux di Roma e presenziato per la serata di benvenuto dal rappresentante del Tourism Board della Regione Veneto, da Daniela Battaglioni CEO di Itadilux e Ligia Hofnar, Event Manger. A rappresentare il network Palladian Routes, il Direttore Manuel Gazzola e Chiara De March, referente Marketing e Partnership.

In seguito alla partecipazione all’evento il Dott. Arch. Gazzola ha dichiarato: “Questo è stato l’ultimo appuntamento del 2019 per il nostro network. Ad Alli, abbiamo avuto l’ennesima conferma di quanto il mercato turistico italiano sia molto frammentato: un gran numero di realtà piccole che non sono in grado di fare lobby e quindi di competere con gruppi decisamente più importanti esteri. Un riscontro particolarmente interessante – ha concluso – circa la domanda nel mercato del turismo business in direzione Veneto, dove stiamo iniziando ad essere riconosciuti tra i soggetti di incoming di riferimento di settore”.

Tutto il mondo era presente ad Alli, dagli Stati Uniti al Canada, dagli Emirati Arabi al Regno Unito, dalla Germania passando per la Francia sino alla Russia. Questi i mercati incontrati da Palladian Routes che ha presentato il nuovo catalogo 2020 con una proposta legata al Lifestyle del Veneto storico, ricco di cultura, arte e architettura, tradizione enogastronomica e artigianato. Maggiore interesse da parte di buyer legati al turismo leisure high-end & luxury e MICE.



Il prossimo evento in programma per Palladian Routes sarà la BIT Borsa Internazionale del Turismo di Milano dal 9 all'11 febbraio 2020.