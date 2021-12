PAM CITY approda a Firenze

Inaugurato nel capoluogo toscano il primo punto vendita realizzato in partner con Pam Franchising Pam Franchising continua la crescita su tutto il territorio nazionale con l’apertura di un nuovo punto vendita ad insegna Pam City nella città di Firenze.

Il punto vendita si trova in via San Giuseppe 12, nel cuore dello storico quartiere Santa Croce, a pochi passi dalla omonima Basilica e sarà aperto 7 giorni su 7 dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21.00 e la domenica dalle 8.00 alle 20.30. Il negozio che si sviluppa su una superfice di 300 mq e conta 9 dipendenti, è realizzato in partnership con l’imprenditore Massimo Bocchetti e la moglie Lara Celletti, storici ristoratori fiorentini, che hanno deciso di convertire il loro storico ristorante in un supermercato.



Il nuovo Pam City offrirà un assortimento incentrato sulla qualità e freschezza dei prodotti, con alcune eccellenze come il reparto rosticceria con una vasta scelta di sfiziosi piatti pronti, il banco dei salumi e formaggi con una selezione di prodotti italiani certificati DOP e IGP e un ricco assortimento di frutta e verdura, il meglio dei prodotti toscani consegnato fresco tutti i giorni. Inoltre i clienti potranno trovare nel nuovo Pam City il meglio della carne lavorata presso il centro carni di qualità Pam di Firenze e centinaia di prodotti a meno di 1 euro, occasioni imperdibili e prezzi imbattibili su prodotti freschi ogni giorno. Quotidiano vuole essere il risparmio per i consumatori, che troveranno tanti prodotti agli stessi prezzi del discount, la qualità delle Private Label Pam ad un prezzo molto conveniente e offerte ad hoc per i fedelissimi con Carta per Te.



Nel punto vendita è presente una zona ristoro e sono attivi il servizio di spesa a domicilio e i più moderni sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay e Satispay.



Inoltre per i clienti over 65 nella giornata di mercoledì è previsto uno sconto dedicato del 10% sul totale della spesa.



Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pampanorama.it



Informazioni su Pam Panorama

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania.



(ph: da Ufficio stampa)