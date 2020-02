PAM LOCAL apre ai piedi della torre pendente

Inaugurato il secondo convenience store della storica insegna della grande distribuzione a Pisa in via Santa Maria 80-84

Giornata di festa per Pam Panorama che ha inaugurato a Pisa il secondo punto vendita Pam local presente in città in via Santa Maria 80-84. Il 2020 vedrà un importante piano di sviluppo per la storica insegna della grande distribuzione in Toscana con tre nuove aperture già programmate.



Il format Pam local ha continuato ad innovarsi nel tempo per crescere e rispondere alle esigenze dei propri Clienti che ne apprezzano convenienza, praticità e qualità, grazie al ricco assortimento e soluzioni su misura disponibili 7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 22 la domenica. Il nuovo punto vendita si trova nel cuore della città a 150 metri dall’Università degli Studi di Pisa, dalla piazza del Duomo e dalla “Torre Pendente” in una zona ricca di fermento e di passaggio anche grazie alla presenza di numerosi turisti attratti dalle meraviglie architettoniche della città alfea.



Nel convenience store sono a disposizione dei clienti una vasta gamma di prodotti studiati per soddisfare le esigenze di tutti. Per chi è di corsa c’è il Food to Go, pratiche soluzioni per pasti veloci ma gustosi e sfiziosi, mentre chi ha un occhio di riguardo non solo per il risparmio ma anche alla riduzione degli sprechi, può contare su numerose confezioni monoporzione e una vasta scelta di sfiziosi piatti pronti. Come da format Pam local non mancano i menu in abbinata per offrire, ogni 15 giorni, suggerimenti sempre nuovi per gustose ricette a prezzi competitivi e l’iniziativa “Prezzo Promessa” che garantisce prezzi bassi tutto l’anno su centinaia di prodotti di uso quotidiano.



Per ridurre il tempo in cassa i Clienti possono usufruire dei più moderni sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay e Satispay. Infine è possibile godere, richiedendolo in cassa al termine della spesa, della comodità del servizio di consegna a domicilio.



“Siamo felici di annunciare la seconda apertura Pam local in una città iconica come Pisa– afferma Francesco Mazzucato, Direttore Commerciale Prossimità di Pam Panorama – I consumatori stanno mutando gli stili di vita in fretta, sempre più spesso abdicano alla cucina a favore delle meal solution, ci chiedono piatti pronti lungo tutto l’arco della giornata dove è ormai scomparsa la tradizionale suddivisione tra i pasti classici. I nostri clienti posso trovare nei nostri convenience store un'offerta molto ricca che asseconda la domanda di rapidità e di accessibilità, con i prezzi sempre convenienti in particolare sui nostri prodotti a marchio Pam.”



Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pampanorama.it



Informazioni su Pam Panorama

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama e Pam local, fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. I 400 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti ed in franchising, sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo.