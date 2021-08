PAM LOCAL raddoppia a Livorno

Inaugurato il secondo convenience store con la famiglia Banchieri, partner di Pam Franchising

Giornata di festeggiamenti per l’apertura del nuovo punto vendita Pam local di Livorno. L’apertura con il partner locale Famiglia Banchieri con il quale è iniziata una proficua collaborazione nel 2018 con l’apertura del primo punto vendita Pam local di Livorno.



Il nuovo convenience store si trova in Corso Amedeo 227 a Livorno e come da format consolidato offrirà convenienza, praticità e qualità, grazie a soluzioni su misura ed un ricco assortimento, disponibili 7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 22 la domenica. Il nuovo Pam local si può fregiare inoltre del titolo di punto vendita sicuro, progettato e realizzato per garantire i massimi standard di sicurezza per clienti e lavoratori, tenendo conto delle nuove abitudini di spesa mutate a seguito della pandemia da Covid-19.



Nel convenience store sono a disposizione dei clienti una vasta gamma di prodotti studiati per soddisfare le esigenze di tutti. Per chi è di corsa c’è il Food to Go, pratiche soluzioni per pasti veloci ma gustosi e sfiziosi, mentre chi ha un occhio di riguardo non solo per il risparmio ma anche alla riduzione degli sprechi, può contare su numerose confezioni monoporzione e una vasta scelta di sfiziosi piatti pronti. Come da format Pam local non mancano i menù in abbinata per offrire, ogni 15 giorni, suggerimenti sempre nuovi per gustose ricette a prezzi competitivi e l’iniziativa “Risparmio Sicuro” che garantisce prezzi imbattibili su oltre duecento prodotti di uso quotidiano.



Inoltre, i clienti potranno usufruire del servizio di spesa a domicilio che sicuramente sarà gratuito.



“Sono felice ed orgoglioso di contribuire alla crescita del tessuto economico della mia città e questo lo conferma l’assunzione all’interno del nuovo punto vendita di sette ragazzi. – afferma Andrea Banchieri –Ringrazio inoltre tutta la clientela che mi ha premiato frequentando già il punto vendita di Piazza Grande”.



“Siamo felici di questa nuova apertura in una regione come la Toscana dove la nostra insegna è sempre più presente ed apprezzata dai consumatori. – afferma Riccardo Martinelli, Direttore Operativo Pam Franchising – Con il partner Famiglia Banchieri abbiamo instaurato una proficua collaborazione iniziata nel 2018 e nella quale crediamo molto. Il format Pam local sta riscontrando sempre maggior gradimento. Offriamo una possibilità di spesa completa, veloce, piacevole.”



Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pampanorama.it



Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania.