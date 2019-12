Pam Panorama a casa dei milanesi

In occasione del lancio del servizio “Pam a casa” la storica insegna della grande distribuzione ha consegnato in regalo una bag di prodotti selezionati a mille famiglie del capoluogo lombardo

Pam Panorama ha avviato da pochi giorni a Milano il servizio “Pam a Casa” ed in occasione del lancio del proprio eCommerce ha selezionato mille famiglie del capoluogo lombardo a cui è stata omaggiata e consegnata una bag di prodotti direttamente davanti alla porta di casa. Le consegne sono state effettuate con l’utilizzo di furgoncini elettrici per ridurre le emissioni di CO2 e polveri sottili, contribuendo a diminuire sensibilmente il livello di smog milanese.



I clienti del capoluogo lombardo dall’inizio del mese di dicembre possono fare la spesa sul sito Pamacasa.it scegliendo tra oltre 7.000 prodotti ed avere la spesa preparata da un personal shopper e comodamente consegnata a casa da un veicolo elettrico entro due ore. Il tutto acquistabile con pochi e semplici click e, dopo aver pagato online, i clienti possono godere di consegne ultra-rapide, utili anche per le esigenze dell'ultimo minuto. Il servizio attivo 7 giorni su 7, svolto grazie al supporto del partner ReStore, garantisce la consegna entro 2 ore dall'ordine e la gratuità di tale servizio per ordini superiori a 70€. Con il primo ordine di almeno 50 euro si ottiene inoltre uno sconto di 10 euro.



“In occasione del lancio del nostro servizio di spesa online nella città di Milano abbiamo deciso di omaggiare mille famiglie della città di una spesa di prodotti selezionati – dichiara Marco Moschini Direttore Sistemi Informativi, di Pam Panorama – I nostri clienti del capoluogo lombardo da inizio dicembre possono navigare nel nostro negozio web e scegliere tra oltre 7.000 prodotti di uso quotidiano, tra cui anche i freschi, la frutta e la verdura, che possono essere consegnati direttamente a casa al piano in finestre di due ore.”

“È stata per noi un’attività molto divertente, anche se certamente impegnativa, che ci ha permesso di collaborare con importanti brand della distribuzione e di stringere ancora di più il legame con il territorio milanese. – dichiara Barbara Labate, Amministratore Delegato di ReStore – “In pochi giorni, proprio sotto Natale, abbiamo reso possibile per Pam portare la spesa a casa di mille famiglie meneghine, comunicando la nascita del servizio di eCommerce di un gruppo da sempre vicino e attento ai suoi consumatori”.



Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama e Pam local, fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. I 400 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti ed in franchising, sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo.



ReStore è un’azienda leader nell’eCommerce per la grande distruzione (GDO). Circa il 30% del mercato online del grocery in Italia usa la piattaforma di eCommerce e i servizi di digital marketing di ReStore. L’azienda è composta da un team di professionisti nel settore del Marketing, Architetture IT scalabili e cloud, UX e sviluppo di nuovo business. https://restore.shopping/