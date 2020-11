Pam Panorama continua ad investire ai piedi della Madonnina: il 21° convenience store presente in città, il quinto inaugurato tra settembre e ottobre

La storica Insegna della Grande Distribuzione potenzia la propria presenza con l’apertura di un nuovo Pam local in via Aselli, 7 a Milano

Taglio del nastro per Pam Panorama che inaugura il nuovo convenience store Pam local in via Gaspare Aselli, 7. Il nuovo punto vendita fa parte del progetto punto vendita sicuro, frutto della sinergia ed expertise tra l’azienda CEAN e Pam Panorama ed è interamente pensato, progettato e realizzato per garantire i massimi standard di sicurezza per clienti e lavoratori, tenendo conto delle nuove abitudini di spesa mutate a seguito della pandemia da Covid-19.



La storica Insegna continua con il suo progetto di investimenti nella città meneghina dove è presente con 21 punti vendita Pam local, di cui 5 inaugurati negli ultimi due mesi. Un importante piano di sviluppo nel capoluogo lombardo che vuole rappresentare un messaggio positivo in un momento estremamente difficile per l’economia dell’intero Paese.



Il nuovo Pam local milanese di via Aselli, 7 offre ai clienti convenienza, praticità e qualità, grazie al ricco assortimento e soluzioni su misura disponibili 7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 22 la domenica. Il nuovo punto vendita è situato nel cuore di Città Studi, a due passi dall’Università Politecnico e da Piazzale Susa. In pochi minuti a piedi si può raggiungere l’Istituto Nazionale dei Tumori e il quartiere di Corso XXII Marzo, una zona ricca di spazi verdi.



Nel convenience store sono a disposizione dei clienti una vasta gamma di prodotti studiati per soddisfare le esigenze di tutti. Per chi è di corsa c’è il Food to Go, pratiche soluzioni per pasti veloci ma gustosi e sfiziosi, mentre chi ha un occhio di riguardo non solo per il risparmio ma anche alla riduzione degli sprechi, può contare su numerose confezioni monoporzione e una vasta scelta di sfiziosi piatti pronti. Come da format Pam local non mancano i menù in abbinata per offrire, ogni 15 giorni, suggerimenti sempre nuovi per gustose ricette a prezzi competitivi e l’iniziativa “Risparmio Sicuro” che garantisce prezzi imbattibili su oltre duecento prodotti di uso quotidiano.

In ottica di spesa solidale, grazie alla collaborazione con Caritas Ambrosiana, sono a disposizione delle gift card da 5, 10 e 20 euro che i clienti possono acquistare per donare un pasto alle persone del quartiere Città Studi che si trovano in difficoltà.

“L’inaugurazione del 21° convenience store a Milano è motivo di grande orgoglio per noi di Pam Panorama, soprattutto in un momento così difficile per il nostro Paese. – afferma Giovanni Blandino, Coordinatore Commerciale Prossimità – Il progetto di sviluppo, di cui fa parte il nuovo Pam local, punta alla sicurezza attraverso l’implementazione di un format che sta avendo grande successo nel soddisfare le esigenze dei consumatori mutate a seguito dell’emergenza Coronavirus. Il nostro obiettivo è garantire ai clienti dei nostri punti vendita un’esperienza di spesa in totale sicurezza.”

Il supermercato sicuro rientra infatti in un progetto più ampio e in continuo aggiornamento, Cean Si.cura (https://cean.it/ceansicura), in cui vengono proposte nuove soluzioni da applicare non solo al punto vendita ma anche nella fase di esecuzione dei lavori perché la sicurezza parte già in fase di realizzazione del punto vendita. I canali di vendita online, le vetrine digitali, come ad esempio www.consegnalaspesa.it, che mettono in contatto cliente e retailer, sono ulteriori elementi di supporto nell’esperienza di spesa.



Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria.