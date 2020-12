Pam Panorama e Soul-K presentano Alice Meal Kit Christmas Charity Gift

Per ogni Meal kit venduto ne verrà donato uno alle Associazioni Pane Quotidiano e Banco Alimentare della regione Lombardia

Pam Panorama e Soul-k sono lieti di presentare Alice Meal-Kit Christmas charity gift, per portare l’esperienza culinaria del ristorante direttamente a casa anche durante le feste.

Con l’arrivo della ricetta Natalizia, in edizione speciale e limitata, di Alice Meal-Kit, Pam Panorama e Soul-K hanno deciso di portare un sorriso ai più bisognosi. Ad ogni Meal-Kit venduto corrisponderà un meal-kit donato alle associazioni Pane Quotidiano e Banco Alimentare.



Un’operazione sinergica tra produttori, distributori e associazioni benefiche che collaborano quotidianamente, con lo scopo non solo di donare dei pasti a chi ne ha più bisogno, ma con il desiderio principale di portare un po' di gioia e spirito Natalizio in un periodo storico così difficile. La ricetta del Meal-Kit di Natale è tipica delle feste: guancetta brasata su crema di patate mantecata e radicchio stufato al vino rosso.



I Box Natalizi saranno disponibili nelle associazioni Pane Quotidiniano e Banco Alimentare a partire da domani 23 dicembre nei centri di distribuzione della Regione Lombardia.



“Mai come quest’anno abbiamo sentito la necessità di aiutare gli altri, non solo in termini di fornitura pasti ma sperando di poter regalare alle persone anche un momento di allegria e di svago.” Dichiara Andrea Cova, AD di Soul-K.

“Siamo felici di annunciare questa iniziativa che rispecchia i valori di solidarietà che sono parte del DNA della nostra Insegna. – afferma Giovanni Blandino, Coordinatore Commerciale Prossimità – Essere presenti nel territorio a noi prossimo e portare il nostro sostegno alle comunità è da sempre il nostro impegno più importante verso i territori in cui operiamo.”



Alice Meal Kit, al contenuto costo di 7€ per porzione, è il primo nel suo genere. Ogni kit comprende tutti gli ingredienti, sapientemente selezionati dagli Chef, per realizzare una deliziosa ricetta, per due persone, seguendo delle semplici istruzione per garantire un impiattamento ed un gusto da ristorante in meno di 15 minuti. I tempi di preparazioni sono brevi grazie al metodo RTC, le lavorazioni più lunghe e complesse sono già state realizzate dal team di Chef di Soul-K, lasciando così al cliente la possibilità di poter terminare il piatto e dilettarsi nella presentazione delle pietanze.



Soul-K

Soul-k è una giovane start-up milanese fondata da Andrea Cova nel 2016, la cui area di expertise è la produzione e preparazione di ingredienti semilavorati con l’esclusivo metodo di lavorazione RTC (ready to chef) destinati alla ristorazione professionale. Centinaia di Chef hanno già integrato molti prodotto di Soul-k nei loro menù grazie alle loro caratteristiche qualitative, come la freschezza, l’etichettatura pulita, gli alti valori nutrizionali e la semplicità di utilizzo, senza dimenticarsi del gusto.



Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pampanorama.it

Informazioni su Pam Panorama

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria.