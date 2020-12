PAM PANORAMA presenta Alice Meal Kit

Disponibili nei Pam local a partire dalla città di Milano 4 Kit con ricette easy gourmet per poter vivere nella propria abitazione un’esperienza culinaria da ristorante con meno di 15 minuti di preparazione

Pam Panorama introduce nell’assortimento dei convenience store Pam local gli Alice Meal Kit. Un prodotto esclusivo realizzato in collaborazione con la start-up milanese Soul-k che ha lo scopo di far gustare ai clienti ingredienti scelti dagli Chef per far vivere direttamente a casa l’esperienza culinaria del ristorante.

I kit saranno disponibili nei Pam local della storica insegna a partire dalla città di Milano ed a breve in tutti i convenience store d’Italia. Il format Pam local si dimostra ancora una volta in grado di anticipare i trend di consumo e le mutate esigenze dei clienti presentando soluzioni innovative e di tendenza.



I Meal Kit Alice sono disponibili in 4 ricette: Suprema di pollo, con crema di patate e polvere di capperi; Merluzzo in salsa Yuan, crema di piselli, broccoli croccanti e zest di agrumi; Tonnetto in crosta di pistacchi, terra di olive e pomodorini confit; Supplì di quinoa, crema di miso e mirin, verdure in agrodolce e tofu all’origano.

Easy e gourmet sono le parole chiave che definiscono questi prodotti dal carattere elegante e pratico. Easy perché i tempi di preparazione sono rapidi e le ricette facili da preparare con al massimo 4 ingredienti per kit, al pari di un piatto di spaghetti al pomodoro. Gourmet perché ricrea piatti da ristorante che non si riuscirebbero a preparare a casa per complessità e per il numero di ingredienti da comprare. Ogni Kit comprende tutti gli ingredienti per realizzare la ricetta per due persone e le semplici istruzioni per eseguirla in meno di 15 minuti. La qualità del prodotto è garantita anche dalle materie prime che vengono cotte separatamente per esaltarne le caratteristiche naturali.



“Siamo felici di inserire i Meal Kit Alice nell’assortimento dei nostri negozi Pam local. – afferma Giovanni Blandino, Coordinatore Commerciale Prossimità – La nostra insegna è da sempre attenta ai trend ed alle mutate esigenze di consumo. Con questi prodotti vogliamo offrire ai nostri clienti un’esperienza di cucina e gusto gourmet facile da preparare in pochi minuti nella propria abitazione.”



“Siamo orgogliosi di presentare la collaborazione con un’Insegna storica della Grande Distribuzione come Pam Panorama – afferma Andrea Cova, C.E.O. Soul-K. Siamo una start-up nata a Milano nel 2016 che produce innovativi ingredienti semilavorati concepiti per la ristorazione professionale. L’esclusivo metodo di lavorazione RTC (ready to chef) con cui sono trattati gli ingredienti delle nostre preparazioni è oggi scelto da centinaia di Chef per le caratteristiche qualitative, come la freschezza, l’assenza di additivi, gli alti valori nutrizionali e la semplicità di utilizzo, senza dimenticarsi del gusto. Ora anche a casa vostra!”



Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pampanorama.it



Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria.