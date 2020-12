Pam Panorama presenta il libro “Tutto cambia, Matteo!”

Il progetto edito in collaborazione con la casa editrice “Il libro con gli stivali” viaggerà nelle tante pediatrie d’Italia e nelle scuole dei territori dove la storica insegna è presente Leggere è un modo per scoprire il mondo e capirlo, uno dei principali strumenti che permette a chiunque di sentirsi parte di una comunità. Un libro per scoprire il mondo e vivere una storia incredibilmente emozionante. Questi i valori che hanno spinto Pam Panorama a realizzare il libro per bambini “Tutto cambia, Matteo!” avvalendosi della collaborazione della casa editrice di Mestre, “Il libro con gli stivali”: nata nel 2006 come libreria per ragazzi. Una piccola e rara realtà che racconta la passione per il proprio lavoro e l’amore per la bellezza.

“Tutto cambia, Matteo!” racconta il tema del cambiamento vissuto attraverso gli occhi e le emozioni di un bambino. Nel corso della storia il protagonista Matteo si trova a vivere delle esperienze che lo porteranno a capire che la vita è fatta di cambiamenti e che senza questi non sarebbe vita. Capirà che provare rabbia, paura e tristezza è legittimo perché dietro l’angolo ci sono anche emozioni belle come la felicità e la fiducia.

Un libro che Pam Panorama ha deciso di donare ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di pediatria di alcuni ospedali italiani con l’obiettivo di regalare un messaggio di speranza e di amore, un modo per essere vicini a tutti coloro che si ritroveranno a trascorrere il Natale lontani dai loro affetti. Verrà inoltre distribuito gratuitamente in alcune scuole del territorio nazionale.



«Comunità e vicinanza sono le parole che accompagnano Pam Panorama in questo anno davvero complicato. Essere presenti nel territorio a noi prossimo, contribuire a costruire comunità fondate sul sostegno reciproco è il nostro impegno più importante verso i territori in cui operiamo e non solo. – afferma Dominga Fragassi, responsabile marketing di Pam Panorama – Da questo percorso nasce questo libro che viaggerà nelle tante pediatrie d’Italia, affiancando beni di prima necessità che abbiamo deciso di donare, accompagnando bambine e bambini in difficoltà, si fermerà in tantissime scuole del nostro territorio per permettere riflessioni, pensieri e azioni, sarà un dono per chi non ha mai smesso di essere bambino e di trasformarsi. Noi di Pam speriamo possa essere accolto con lo stesso amore con cui è stato pensato e realizzato».



L’iniziativa editoriale rientra in un percorso più ampio che vede Pam Panorama portare il suo contributo solidale nei reparti pediatrici delle principali strutture sanitarie italiane a cui la storica insegna ha voluto far sentire la propria vicinanza donando beni di prima necessità quali poltrone per triage pediatrico, culle neonatali, mascherine FFP2, camici monouso, igienizzanti, specchi con rotelle, devices per monitoraggio funzioni vitali e Tv Color.



Informazioni su Pam Panorama

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria.