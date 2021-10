Pam Panorama presenta il nuovo punto vendita di Treviso

La storica Insegna della grande distribuzione riapre il punto vendita di Via Zorzetto

“La spesa cambia: costa meno tutti i giorni” con questa premessa riapre la nuova Pam di Via Zorzetto, 12 a Treviso. Il format prevede prezzi bassi tutti i giorni e unisce una convenienza e un risparmio senza precedenti alla qualità di Pam.

Nel punto vendita è possibile trovare centinaia di prodotti a meno di 1 euro, occasioni impedibili e prezzi imbattibili su prodotti freschi ogni giorno. Quotidiano vuole essere il risparmio per i consumatori, che troveranno più di mille prodotti agli stessi prezzi del discount, la qualità delle Private Label Pam ad un prezzo molto conveniente e offerte ad hoc per i fedelissimi con Carta per Te.

Il punto vendita Pam sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20. L’offerta del nuovo negozio sarà centrata sulla qualità e provenienza dei prodotti con un occhio di riguardo al comparto dei freschissimi. Frutta e verdura della massima qualità e freschezza, il meglio dei prodotti del territorio, consegnato tutti i giorni.

Un’offerta centrata oltre che sul risparmio sulla qualità che da sempre contraddistingue Pam con alcune eccellenze come la grande macelleria Pam, carne proveniente da fornitori accuratamente selezionati, lavorata all’interno del Centro Carni di Qualità Pam Panorama di Firenze, un laboratorio nato nel 1994. Fiore all’occhiello dell’offerta il settore ittico, con la massima attenzione al reparto Pescheria e una garanzia di varietà, convenienza e freschezza. Per celebrare la riapertura Pam festeggia i suoi clienti, dando il 10% di sconto su tutta la spesa per i primi 3 giorni di apertura, dal 21 al 24 ottobre. Inoltre nei giorni precedenti all’ apertura è stata donata, ai residenti e alle attività commerciali del quartiere a ridosso della nuova Pam, una borsa contenente una spesa con una selezione di prodotti Pam.



“Siamo orgogliosi di annunciare la riapertura del punto vendita di via Zorzetto, nel cuore di Treviso.” -afferma Lorenzo Seccafien, direttore vendite Supermercati Pam - “Si tratta di un negozio storico per la nostra Insegna che ha aperto i battenti nel 1968 e che si può considerare un punto di riferimento per gli abitanti del centro della città”.



Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania.